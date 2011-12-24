دو کتاب درباره شهدای گلستان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابولقاسم میرکریمی ظهر شنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب استان افزود: علاوه بر این، یکی از مهترین اقدامات صورت گرفته در این اداره کل با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی استان، راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس است.

میرکریمی اظهار داشت: در استان این آمادگی وجود دارد تا از نویسندگانی که درباره رزمندگان و شهدای 8 سال دفاع مقدس آثاری تولید می کنند، حمایت شود.

وی گفت: امید دارم با برگزاری نمایشگاه کتاب در گلستان و استقبال خوب مردم فرهنگ مدار این استان، تقش موثری را در زمینه کتابخوانی و توسعه فرهنگ مطالعه شاهد باشیم.

میرکریمی افزود: نمایشگاه کتاب فرصتی مناسب برای دسترسی به تازه های نشر است که با برپائی چنین نمایشگاه هائی می توانیم نتایج با ارزشی را در زمینه کتاب و کتابخوانی شاهد باشیم.



وی گفت: از دیگر نتایج چنین نمایشکاه هایی می توان به توجه دادن به کتاب های دفاع مقدس اشاره کرد که باعث می شود، نسل جوان با این آثار بیشتر آشنا شوند.



وی تصریح کرد: اهمیت نشر، زبان ادب و شعر در هر فرهنگی به ویژه فرهنگ اسلامی به قدری است که اثر و ماندگاری آن بیشتر از هر چیز دیگری است.



وی با بیان این که در 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنان همه مردم بسیجی ایستادند، افزود: انتقال فرهنگ ارزشی به ویژه فرهنگ دفاع مقدس از طریق کتاب، شعر و ادبیات باعث ماندگاری آن می شود.