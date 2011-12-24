افزایش ظرفیت فولاد هرمزگان به سه میلیون تن/ هرمزگانیها سهامدار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد پس از بازدید ازخطوط تولید ودیدار با کارکنان شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه خصوصی سازی فولاد هرمزگان یکی از بهترین خصوصی سازیها بوده که به اهلش واگذار شده، تصریح کرد: این شرکت فولادساز متعلق به همه مردم استان هرمزگان وسهامداران است.

وی گفت: فولاد هرمزگان و به طور کلی فولاد مبارکه متعلق به شخص یا قشر خاصی نیست بلکه متعلق به بیش از 60 هزار سرمایه گذار کوچک و بزرگ سهامدار فولاد مبارکه است از این رو ما این شرکت را به عنوان یک شرکت ثبت شده در استان هرمزگان می شناسیم تا جائیکه یقیناهرگونه منابع درآمد و گردش مالی در خود استان به گردش در خواهد آمد.

وی در خصوص برنامه ها و طرحهای توسعه آتی فولاد هرمزگان از ارتقای ظرفیت این شرکت طی سه سال آینده به سه میلیون تن خبر داد و تصریح کرد: به زودی ظرفیت این شرکت در دو فاز از 1.5 میلیون تن به دو و پس از آن به سه میلیون تن افزایش خواهد یافت که خوشبختانه قراردادهای اجرای آن در حال انعقاد است.

سمیعی نژاد با اشاره به اشتغالزایی این شرکت، یادآور شد: هم اکنون بالغ بر هزار و 200 نفر از جوانان کشور و استان هرمزگان در این شرکت مشغول به کارند و نزدیک به هزار نفر نیز توسط شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شده اند که در همین راستا پیش بینی می شود دو هزار نفر دیگر نیز با بهره برداری از طرحهای توسعه در این شرکت مشغول کار شوند.

مدیرعامل فولاد مبارکه با ابراز خرسندی از همکاری خوب کارکنان فولاد مبارکه با کارکنان فولاد هرمزگان، اظهار داشت: این همکاری وتلاقی تخصص وتجربه کارکنان فولاد مبارکه با کارکنان جوان وجویای نام این شرکت باعث شد تا در مدت زمان کوتاه تری این سرمایه ملی به بهره برداری برسد.

وی از فراهم شدن امکان خرید سهام فولاد هرمزگان برای مردم استان هرمزگان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برآنیم تا با به ثمر رسیدن طرحهای توسعه ای، بخشی از این شرکت را به بورس منتقل کنیم تا مردم هرمزگان بتوانند در بورس، سهام آن را خریداری نمایند.

شرکت فولاد هرمزگان اولین و تنها تولیدکننده عریض ترین تختال کشور به عرض دو هزار میلی متر و سنگین ترین تختال به وزن 46 تن، پیشرفته ترین کارخانه فولاد سازی کشور محسوب می شود.