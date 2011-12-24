هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران در نیشابور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نیشابور صبح شنبه در آیین افتتاحیه این دوسالانه در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، اظهارکرد: نیشابور منزلگه هنرمندان، ادیبان، عارفان و دانشمندان بسیاری در ازمنه قدیم و دوران معاصر است و وظیفه دستگاه‌های دولتی این است که بستر مناسب را برای فعالیت هنرمندان فراهم کنند.

جلال هاشمی اظهار داشت: امروز هم نیشابور با داشتن 25 هزار نفر دانشجو که در 17 دانشگاه تحصیل می‌کنند و کسب مقام‌های متعددی در جشنواره‌های فرهنگی و هنری، نقش ممتازی در عرصه علم و آموزش و فرهنگ و هنر دارد.

رئیس ستاد بزرگداشت استاد کمال‌الملک نیشابور بیان کرد: طبیعت بکر و زیبای نیشابور همراه با پیشینه عالی، محیط مصفایی برای بروز و ظهور اندیشه و هنر است.

هاشمی با اشاره به تابلوهای نقاشی استاد فرشچیان، گفت: کارهای ماندگار استاد فرشچیان، با زبان هنر ارزش‌های دینی را به دیگران انتقال می دهد.