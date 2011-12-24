6600 اثر به دوسالانه ملی نقاشی ایران در نیشابور ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وکیلی ظهر شنبه در آیین افتتاح این همایش که در تالار ادیب ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد اظهارکرد: از این تعداد چهار هزار و 685 اثر در بخش آزاد و هزار و 589 اثر در بخش ویژه مسابقه بودند.

وی افزود: هیئت داوران متشکل از عبدالحمید پازوکی، دکتر همایون سلیمی، دکتر مصطفی گودرزی، کاظم چلیپا و مهرداد ختایی هزار و 600 اثر ارسالی به دبیرخانه دو سالانه را انتخاب کردند.

وی اظهار داشت: در بخش مسابقه ویژه هزار و 47 اثر ارسالی از سوی زنان و 542 اثر ارسالی از سوی مردان بوده که سن بزرگترین شرکت‌کننده 86 سال و سن کوچکترین شرکت‌کننده 10 سال بوده است.

وکیلی با اشاره به اینکه 105 نفر متقاضی شرکت در کارگاه آزاد هنری این همایش بودند اظهارکرد: 26 نفر از سراسر ایران برای شرکت در این کارگاه پذیرفته شدند.

وی یادآور شد: یونی دولان رئیس انجمن نقاشان کشور انجمن اسلواکی و همسر هنرمندش به اتفاق داریوش حسینی و احمد خلیلی‌فر جزء برجستگان این دوسالانه هستند.

وی از هنرمندان خواست بالاترین توان را در نقاشی‌های خود ارائه دهند تا افراد میهمان اروپایی با توان بالای نقاشی ایرانی آشنا شوند.

وی تصریح کرد: رفتار مناسب و هنر بالای ما ایرانی‌ها می‌تواند تبیین‌کننده فرهنگ و تمدن کشورمان باشد.