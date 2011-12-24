با پیروزی برابر پیکان یک قدم به قهرمانی نزدیک شدیم

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برتری تیمش مقابل پیکان از سری رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران گفت: بازی خوبی بود تیم ما فقط به برتری مقابل پیکان فکر می کرد و همان طور که تصور می‌کردیم در یک دیدار نزدیک مقابل حریف سنتی به برتری رسیدیم.

وی ادامه داد: با این پیروزی یک قدم به قهرمانی نزدیک شدیم پیکان جزء تیم های قدرتمند لیگ برتر است وچند سالی است که این تیم قهرمان لیگ می شود.

نفرزاده تأکید کرد: از بازیکنانم راضی هستم. آنها به خوبی از پس اجرای تاکتیک‌های تیمی و انفرادی برآمدند و این موضوع در نهایت منجر به آن شد که با یک نتیجه ارزشمند پیکان را شکست دهیم.

سرمربی سایپا در خصوص ادامه لیگ خاطرنشان کرد: همین روند رو به جلو را باید ادامه دهیم در این دوره از مسابقات همه تیمها در شرایط خوبی هستند و به همین جهت لیگ امسال از حساسیت بالایی برخوردار شده است.