دینداران حضور فعالتری در جوامع مدنی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این تحقیق با عنوان حضور مدنی و اجتماعی افرادی که زندگی دینی فعالی دارند به ارائه تصویر وسیع از زندگی افراد دینداری می پردازد که در سازمانهای دینی حضور جدی داشته و معمولا در سازمانهای مدنی نیز فعال بوده و چشم انداز مثبتی از جامعه خود دارند.

جیم جانسن محقق ارشد این تحقیق اظهار داشت: مسئله مهم و منحصر به فردی درباره افراد دینی و معنوی وجود دارد که به اعتماد و چشم انداز مثبت آنها مربوط می شود.

مرکز تحقیقات دین و زندگی پیو در ایالات متحده از تعدادی افراد مشخص درباره عضویت خود در 28 سازمان مختلف سؤالاتی طرح کرده که مشخص شده 45 درصد از آنها جامعه خود جای بسیار خوبی برای زندگی می دانند این درحالی است که 34 درصد آنها در هیچ گروهی عضویت ندارند.

براساس اظهارات جانسن این حضور و چشم انداز مثبت بر این حقیقت تأکید دارد که افراد فعال دینی می توانند بیش از غیر دینداران در جامعه خود سهم داشته باشند.

محقق ارشد این تحقیق با اشاره به اینکه متغیرات متنوعی در این رابطه ایفای نقش می کنند گفت: نتایج این تحقیق دشوار و پیچیده است، در این تحقیق فاکتورهایی چون سن و در آمد مدنظر نبوده و تنها دیندار بودن ملاک قرار گرفته است.

