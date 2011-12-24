کیف قاپ حرفه ای با 30 فقره سرقت در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی اظهار داشت: عصر روز گذشته مأموران گشت انتظامی پلیس پیشگیری تهران بزرگ هنگام گشتزنی در خیابان ولیعصر(عج) متوجه می شوند که یک موتورسوار با عابری که قصد داشت از عرض خیابان عبور کند برخورد کرده و باعث مصدوم شدن وی شده است.

وی افزود: مأموران بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و برای بررسی وضعیت هر دو طرف پرداختند اما چیزی که باعث شد ظن مأموران برای بررسی بیشتر برانگیخته شود، کیف زنانه ای بود که فرد موتورسوار زیر لباسهای خود پنهان کرده بود.

این مسئول بیان داشت: هنگامی که مأموران قصد داشتند موتورسوار را به کنار خیابان هدایت کنند متوجه شدند یک کیف زنانه از زیر لباسهای وی بیرون افتاد و با توجه به اینکه موتورسوار دستپاچه شده بود شک مأموران بر این رفت که احتمالا کیف مسروقه است.

وی افزود: در همین حال موتورسوار قصد داشت با گمراه کردن مأموران از صحنه تصادف متواری شود که با ترفند مأموران موفق نشده و برای بازجویی به کلانتری محل منتقل شد و این در حالی بود که مصدوم با رسیدن آمبولانس به بیمارستان منتقل شده بود.

خانچرلی عنوان کرد: موتورسوار که "علی" نام داشت به کلانتری منتقل شد و در بازجوییهای انجام شده عنوان کرد که کیف را در خیابان گاندی پیدا کرده است، اما دقایقی بعد هنگامی که مأموران تحقیقات گسترده خود را تکمیل کردند متوجه شدند ساعتی پیش، زنی با مراجعه به کلانتری 103 گاندی گزارش سرقت کیف خود را توسط یک موتورسوار ارائه داده است.

وی افزود: بلافاصله هماهنگی انجام شده و شاکی برای شناسایی کیف و وسایل مسروقه خود به کلانتری مذکور که متهم در آنجا بازداشت شد، دعوت و مالباخته ضمن شناسایی کیف خود از سارق اعلام شکایت کرد.

بازجوییهای پلیس منجر به اعتراف کیف قاپ شد

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ یادآور شد: با اظهارات شاکی، از متهم مجدد بازجویی شد و متهم که دیگر جایی برای انکار نداشت، به جرم خود اعتراف کرده و عنوان داشت که کیف شاکی را در خیابان گاندی از وی ربوده است.

وی اضافه کرد: این متهم پس از اعتراف به 30 فقره جرم کیف قاپی دیگر برای انجام تحقیقات تکمیلی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.