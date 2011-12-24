ثبت ‌نام آزمون ادواری سنجش مهارت در سیستان ‌و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانتیغی ظهر شنبه اظهار داشت: دومین آزمون از آزمون های ادواری سنجش مهارت که در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی، برای نخستین بار در سالجاری به صورت هماهنگ و سراسری و از طریق بکارگیری سیستم های الکترونیکی در کشور آغاز شده است، 14 بهمن ماه برگزار می شود.

وی گفت: ثبت نام این آزمون از یکم دی ماه آغاز شده و تا ساعت 24 روز شنبه 10 دی ماه ادامه دارد.

وی در خصوص شیوه اجرای آزمون ادواری سنجش مهارت و نحوه ثبت نام متقاضیان افزود: برای ثبت نام این آزمون، دفترچه واحد طراحی شده است که متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سطح استان می توانند از طریق پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.irدر حرفه مورد نظر ثبت نام نمایند.

مدیر کل فنی ‌و حرفه‌ ای سیستان ‌و بلوچستان در رابطه با نحوه اعلام نتایج آزمون های ادواری سراسری سنجش مهارت بیان داشت: نتایج این آزمون ها 25 بهمن ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی آزمون ادواری سنجش مهارت و سایر سامانه های اطلاع رسانی اعلام می شود.

وی با اشاره به مراحل اجرای آزمون های ادواری سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان باید پس از ثبت نام در آزمون براساس جدول شماره یک دفترچه ثبت نامی با درج کد رهگیری و کد ملی کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.

وی افزود: پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی متقاضیان باید براساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک برای شرکت در آزمون عملی به حوزه های تعیین شده مراجعه نمایند.

جهانتیغی اظهار داشت: درصورتی که متقاضیان با مشکلی جهت ثبت نام اینترنتی آزمون سنجش مهارت مواجه شدند می توانند با شماره تلفن 3424841 – 0541 تماس حاصل نمایند.