گلزن جام یوفا در یک قدمی مس/ بازیکن مورد علاقه چیرو به کرمان می آید

سرپرست مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میلاد شیخ فخرالدینی به صورت قرضی به تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز پیوست و مدت قرارداد وی با تیم تبریزی تا پایان سربازی اش است.

سید رضا هاشمی اظهار داشت: تاکنون پنج باشگاه به صورت غیر رسمی به محسن بیاتی نیا پیشنهاد داده اند که در این بین سه باشگاه راه آهن شهر ری، فجر سپاسی شیراز و شاهین بوشهر در خواست خود را نیز به باشگاه داده اند اما در صورت انجام این انتقال به ازای این بازیکن یک بازیکن از تیم طرف قرار داد جذب می کنیم.

هاشمی بیان داشت: ما در بوشهر به دنبال پیروزی هستیم و دفعه قبل هر چند که در مقابل این تیم مغلوب شدیم اما ما به داوری دیدار باختیم و من این تضمین را می دهم که همه بازیکنان یکدل و همرنگ با یکدیگر به مصاف تیم فوتبال شاهین بوشهر می روند.

وی بیان داشت: به دنبال گرفتن چارتر هستیم که به بوشهر برویم چرا که نمی خواهیم مسائل کوچک سفر گذشته را که از سوی رسانه ها بسیار بزرگ و به صورت یک حاشیه مطرح شد تکرار نشود.

هاشمی بیان داشت: آلجوشا وژنوویچ هافبک نفوذی باشگاه های برتر کرواسی و یکی از گلزنان برتر این کشور امروز وارد تهران می شود و در صورت پذیرفته شدن در تست پزشکی قراداد وی طی هفته اخیر بسته خواهد شد و وی رسما به جمع نارنجی پوشان کرمان می پیوندد.

در چارچوب جام حذفی تیم فوتبال مس کرمان جمعه هفته آینده در بوشهر در مرحله نیمه نهایی این مسابقات به مصاف شاهین بوشهر می رود.

