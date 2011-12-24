انتشار نسخه سوم اطلس ملی آموزش عالی/ اهداف آمایش آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری در پنجمین نشست بررسی طرح آمایش آموزش عالی با اشاره به آغاز تدوین سند آمایش آموزش عالی از آذر ماه 88 با تشکیل کمیته راهبردی و کارگروههای تخصصی و استانی در وزارت علوم گفت: توسعه آموزش عالی در کشور با توجه به امکانات مناطق مختلف و ماموریتهای کلان وزارت علوم از اهداف تدوین سند آمایش آموزش عالی است.

وی توسعه هدفمند دانشگاهها و رشته های دانشگاهی را هدف اصلی طرح آمایش آموزش عالی اعلام کرد و افزود: با اجرای این طرح، مراکز آموزشی و رشته های دانشگاهی متناسب با نیازهای کشور، امکانات، نیازها و مزیتهای اقتصادی اجتماعی استانها و شهرستانهای کشور ایجاد می شوند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم از فعالیت 600 عضو هیات علمی از دانشگاههای سراسر کشور در کارگروههای تخصصی و استانی آمایش ملی آموزش عالی خبر داد و گفت: نسخه سوم اطلس ملی آموزش عالی در آینده نزدیک منتشر می شود.

