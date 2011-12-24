فراز قم 2 امتیازی بازی خانگی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال فراز قم در دیداری حساس در حضور علاقمندان به فوتسال در قم، برابر تیم فوتسال صدرای شیراز برای کسب دومین پیروزی در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل این تیم شیرازی به میدان رفت اما در نهایت نتیجه‌ای بهتر از تساوی کسب نکرد.



مسابقه فراز قم و صدرای شیراز از هفته پنجم از مرحله گروهی دور رفت مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، شامگاه جمعه به انجام رسید و طی آن تیم فوتسال فراز قم در دیداری حساس در خانه مقابل میهمان خود به تساوی دست یافت.



این دیدار در حالی به میزبانی نماینده بحران زده فوتسال قم در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور برگزار شد که دو تیم در حضور تماشاگران فوتسال دوست قمی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به تساوی سه بر سه رضایت دادند.



مسابقه تیم‌های فوتسال فراز قم و صدرای شیراز جدالی بین دو تیم مدعی گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتسال بود و دو تیم در شرایطی به میدان رفتند که فراز برای دومین بار در خانه بازی می کرد و با تیمی که اکثر بازیکنان آن در زمین حاضر نبودند، یک امتیاز کسب کرد.



فراز قم و صدرای شیراز در حالی در این مسابقه حساس برابر یکدیگر به تساوی رضایت دادند که تا پایان دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه دوم، فراز قم با کسب یک پیروزی، یک تساوی و سه باخت دارای چهار امتیاز است و وضعیت خوبی در جدول این گروه ندارد.



بر‌اساس گروه‌بندی انجام شده، تیم فوتسال فراز قم در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های فوتسال آرش بتن قزوین، هیئت قزوین، کاوه زرند کرمان، صدرای شیراز، هومن ساز ماهشهر، فولاد ماهان نوین اصفهان و بنیاد مسکن شیراز هم‌گروه شد.



همچنین تیم‌های شهروند بابل استیل آذین تهران، گاز خوزستان، نفت امیدیه اهواز، شهرداری تبریز، ماکو جوان ارومیه، فردوسی مشهد و فرش آراء مشهد در گروه نخست مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور جای گرفتند.



تمام تیم‌‌های حاضر در مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بازی‌های خود را در دو گروه هشت تیمی به شکل دوره‌ای برگزار می‌کنند و در پایان از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ را کسب می‌کنند.



قرعه کشی لیگ دسته فوتسال در حالی با حضور تمام نمایندگان باشگاه‌های دسته اولی برگزار شد که چهار تیم صعود کننده از مرحله گروهی در مرحله نیمه نهایی به شکل ضربدری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا برنده‌ها راهی لیگ برتر شوند.



تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی حریفان خود را شناختند که برنامه دیدارهای هفته نخست نیز مشخص شده است و طی آن در گروه نخست این رقابت‌ها چهار دیدار حساس برگزار می‌شود.

