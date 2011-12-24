خرم آباد در تسخیر نخاله های ساختمانی/ غفلت از مصالح ساختمانی نوین

رئیس سازمان نظام مهندسی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخاله های ساختمانی از معضلات مهم شهر خرم آباد محسوب می شود.

یونس بهاروند بیان داشت: وجود نخاله های ساختمانی در جای جای شهر خرم آباد به ویژه مبادی ورودی و خروجی شهر از جمله مشکلاتی است که باید برای رفع آن توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی یکی از راهکارهای کاهش معضل نخاله های ساختمانی را استفاده از مصالح جدید دانست و بیان داشت: در صورتیکه صنعت ساختمان سازی در استان لرستان به سمت مصالح نوین پیش برود تا حدودی مشکل نخاله های ساختمانی رفع خواهد شد.

معضل نخاله های ساختمانی در خرم آباد

رئیس سازمان نظام مهندسی استان لرستان با اشاره به برگزاری همایش مصالح نوین ساختمانی در مشهد، بیان داشت: این همایش در آذرماه گذشته برگزار شد که در آن آخرین دستاوردهای این بخش ارائه شد.

بهاروند با اشاره به برنامه های سازمان نظام مهندسی برای توسعه آموزش ها در این بخش بیان داشت: در این راستا برگزاری دوره های آموزشی در بخش های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

وی معرفی مصالح نوین را یکی از برنامه های در دستور کار در این حوزه در قالب کارگاهها و سمینارهای آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد که در استان لرستان نیز استفاده از مصالح ساختمانی نو در دستور کار قرار گیرد.

بنابر این گزارش استان لرستان به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی به لحاظ محیط زیست انسانی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است.

این در حالی است که وضعیت استقرار صنایع به دلیل کوهستانی بودن، کمبود سرانه فضای سبز شهری، ‌صنایع آلاینده و وجود کشتارگاه های سنتی، محیط زیست انسانی این استان را در معرض خطر قرار داده است.

یکی از مشکلات زیست محیطی استان لرستان و به ویژه شهرستان خرم آباد حجم بسیار زیاد زباله و نخاله های ساختمانی است که در سالهای اخیر به علت گسترده تر شدن شهرهای استان به چالشی مهم برای محیط زیست شهرهای این استان تبدیل شده است.

در حال حاضر در عمده شهرهای استان با افزایش حجم ساخت و ساز، تعمیرات و آواربرداری از ساختمان های فرسوده روبرو هستیم به طوریکه شهرهای استان به دلیل عدم مدیریت اصولی در این زمینه در محاصره نخاله های ساختمانی قرار گرفته اند.

متاسفانه ورودی و خروجی شهر خرم آباد با نخاله های سرگردان این شهر آراسته شده و در برخی از نقاط شهر نیز نخاله های ساختمانی بر آلودگی منظر این شهر افزوده است.

با این تفاسیر حرکت به سمت استفاده از مصالح نوین ساختمانی راهکاری است که در صورت توجه توسط متولیان امر می تواند در کاهش حجم نخاله های ساختمانی موثر باشد.

برخی از کارشناسان معتقدند که امروزه در برخی کشورهای دنیا به‌خصوص در کشورهای پیشرفته از پسماندهای نفتی برای تولید مصالح ساختمانی استفاده می‌شود.

این کشورها پسماندهای نفتی را به قیمت‌های گران می‌خرند و از آنها مصالح ساختمانی‌ نوین می‌سازند در حالیکه در کشور ما با وجود اینکه این مواد به میزان زیادی در دسترس است، هیچ تمهیدی برای ساخت اینگونه مصالح اندیشیده نشده است.

استفاده از مصالح کامپوزیتی در کشورهای پیشرفته چون آلمان، انگلیس، فرانسه، هلند و دانمارک نیز به‌طور کامل جا افتاده است، استفاده از این مصالح نه‌تنها به محیط زیست آسیب نمی‌رساند، بلکه فرصت بازیافت را نیز به‌وجود می‌آورد.

این در حالیست که در کشورمان همچنان شن و ماسه، خاک رس و آهک از مهم‌ترین موادی هستند که در تولید مصالحی چون آجر، بلوک و سیمان استفاده می‌شود در حالیکه اکنون در کمتر جایی از کشورهای پیشرفته دنیا از مواد اولیه طبیعی برای ساخت و ساز استفاده می‌شود.

این در حالیست که به اعتقاد کارشناسان امر تبدیل شن، ماسه و خاک رس به مصالح ساختمانی علاوه بر تخریب و فرسایش بستر رودخانه باعث نابودی محیط زیست، چه قبل و چه بعد از تبدیل مواد طبیعی به مصالح ساختمانی می‌شود.