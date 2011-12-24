ممنوعیت استقرار صنایع تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری در اصفهان حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقاییان نژاد با تاکید بر این مطلب افزود: سال دومی است که اصفهان به دلیل آلودگی هوا و بروز پدیده اینورژن و وارونگی هوا مجدد تعطیل شده به طوری که این کلانشهر به علت پستی در اقلیم آن در ماه های آبان و آذر و اوایل زمستان در شرایط سکون و هشدار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هر ساله در اصفهان ۵۵ درصد از روزهای سال تا شعاع ۵۰ کیلومتری آن عدم جابه جایی و سکون هوا رخ می دهد، یادآور شد: این در حالی است که متاسفانه امسال با توجه به بارندگیهای اخیر ۶۵ درصد از روزهای سال به خصوص در ماه های آذر و دی ماه وضعیت اضطرار و هشدار به وجود آمده که بسیار خطرناک است.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه نباید بوم این کلان شهر به سمت صنعتی رود، اظهارداشت: لازم است سعی و کوشش شود بوم صنعتی، برای اصفهان در نظر گرفته نشود و شرایط انتقال صنایع از داخل این کلان شهر به خارج از آن فراهم گردد.

وی اضافه کرد: صنایع مادر فولاد از ذوب آهن و فولاد مبارکه تا صنایع پتروشیمی و پالایشگاه باید به خارج از محدوده ۵۰ کیلومتری و حتی تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری انتقال یابند.

سقائیان نژاد گسترش شعاع محدوده ممنوعیت استقرار صنایع از۵۰ کیلومتری مرکز شهر اصفهان به ۱۰۰ کیلومتر را ضروری دانست و تصریح کرد: این مهم باید در اصفهان همانند شهر تهران اجرایی شود در غیر این صورت سکونت در این کلان شهر با مشکلات و معضلات زیست محیطی متعددی مواجه خواهد شد.

وی تعداد روزهای پاک امسال و سال گذشته را انگشت شمار عنوان و بیان کرد: لازم است بر طبق طرح جامع مبارزه با آلودگی هوا که برای ۸ کلان شهر به خصوص اصفهان از سوی سازمان محیط زیست به عنوان مصوبه قانونی تدوین و ابلاغ شده فعالیت هایی از جمله انتقال صنایع از اصفهان، گسترش محدوده کمربند حفاظتی صنایع از ۵۰ به ۱۰۰ کیلومتر وت وسعه حمل و نقل عمومی انجام شود.

شهردار اصفهان تعطیلی کوره های آجرپزی و افزایش استفاده از اتوبوس های گاز سوز با تامین سوخت جایگاه های سی.ان.جی، ارتقاء کیفیت گازوئیل اتوبوس های دیزلی و رعایت استانداردهای یورو ۵ در وسایل حمل و نقل عمومی را از دیگر موضوعات اصلی رفع آلودگی هوای اصفهان برشمرد و افزود: جدی گرفتن معاینه فنی خودروها از سوی نیروهای پلیس راهور، اجرای طرح زوج وفرد با نظارت دقیق، بررسی استفاده از انرژی های پاک و غیر فسیلی از جمله خورشیدی و باد، به حداقل رساندن دفن زباله با ترویج فرهنگ تفکیک از مبدأ، حفظ و گسترش کمربند سبز اصلی و شرق با تامین منابع آبی کافی، حراست از باغات و فضای سبز حاشیه شهر به خصوص منطقه ناژوان به عنوان ریه تنفسی شهر و ساماندهی مشاغل مزاحم وآلاینده از راهکارهای مهمی است که می بایست جهت رفع آلودگی هوای اصفهان عملیاتی شود.

وی فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ شهروندی در راستای کاهش استفاده از خودروهای شخصی بسیار مهم خواند و اظهار کرد: شهروندان باید برای دستیابی به محیط شهری سالم و پاک کوشا باشند و همکاری های لازم را در این خصوص داشته باشند.

60 درصد آلودگی هوای اصفهان ناشی از تردد خودروها است

وی در ادامه سهم خودروها و وسایل حمل و نقل را در آلودگی هوای اصفهان ۶۰ درصد دانست و گفت: ۱۶ درصد از میزان آلودگی را نیروگاه‌ها و ۱۹ درصد از این سهم را صنایع به خود اختصاص داده اند که در جمع ۳۵ درصد آلاینده ها توسط نیروگاه ها و صنایع این کلان شهر ایجاد می شود این در حالی است که آلودگی مصارف خانگی ۵ درصد می باشد.

وی به استفاده از سوختهای فسیلی توسط صنایع اصفهان و تشدید آلودگی هوا اشاره و اعلام کرد: بر طبق آمارهای به دست آمده نیروگاه های شهید منتظری و اسلام آباد از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آذر ماه امسال بیش از یک میلیارد لیتر مازوت مصرف کرده اند که منجر به افزایش صدها تن آلاینده در محیط زیست شهر شده است.

شهردار اصفهان تاکید کرد: لازم است برای حفظ سلامت شهروندان برنامه ریزی های مناسب و اصولی صورت گیرد و حتی در برخی از مواقع فعالیت صنایع زمانبندی شود تا خطر تهدید جان مردم برطرف گردد.

سقاییان نژاد شمال شهر را از لحاظ پراکندگی صنایع و مشاغل مزاحم با توجه به وجود پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه شهید منتظری از آلوده ترین نقاط اصفهان معرفی و بیان کرد: بیشترین درصد چگالی جمعیتی در منطقه شمال شهر مستقرشده این در حالی است که پالایشگاه با استقرار در همسایگی سکونت گاه های بختیاردشت،کوی دانشگاه صنعتی، شهرک محمودآباد، امین آباد و دهنو سلامت هشهریان را تهدید می کند که رهایی از این معضل نیاز به برنامه ریزی خاصی دارد.

میزان آلاینده ها در غرب اصفهان زیاد است

وی اضافه کرد: در غرب اصفهان به دلیل استقرار پالایشگاه اسلام آباد، ذوب آهن و فولاد مبارکه میزان آلاینده ها قابل توجه است که ساماندهی این صنایع در این نقطه از شهر لازم است.

شهردار اصفهان ایده احداث شهرکهای صنعتی را در این کلانشهر مثبت ارزیابی و تصریح کرد: متاسفانه به مرور زمان سکونت گاه هایی در این شهرک ها شکل گرفته که اهداف اصلی شهرک های صنعتی را تحت شعاع قرار داده به عنوان مثال می توان به منطقه محمودآباد اشاره کرد.

وی تجمع مشاغل مزاحم و آلاینده در شهرک صنعتی محمود آباد را تهدیدی برای شهروندان این محله عنوان کرد و گفت: پیش بینی انتقال این مشاغل برای حفظ سلامت و جان اهالی و شهروندان محمود آباد لازم و ضروری است و باید جانمایی هایی جهت خروج آنها به خارج از محیط شهری اصفهان هرچه سریعتر صورت گیرد.

وی افزایش محدوده شهرک صنعتی محمود آباد را مغایر با مباحث فنی و اصلی زیست محیطی دانست و انتقاد کرد: در روزهای اخیر صحبت هایی در این خصوص مطرح شده که با توجه به وجود کلونی های جمعیتی در این شهرک بسیار قابل تحمل است و بیان این مباحث در شرایطی می باشد که شهروندان در این روزها با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند.

شهردار اصفهان با ابراز نگرانی از گسترش شهرک صنعتی محمود آباد گفت: این موضوع با نفس برنامه ریزی های کاهش آلاینده های زیست محیطی مغایرت دارد و به صورت غیر کارشناسی مطرح شده لذا امید است مسوولان استان که حساسیت ویژه ای برای حفظ جان و سلامتی شهروندان دارند تدابیر لازم را جهت جلوگیری از بروز مشکلات حادتر بیاندیشند.

وی از مسئولان استان به خصوص کمیته بحران رفع آلودگی هوای استانداری ، سازمان محیط زیست خواست در خصوص جلوگیری از توسعه و گسترش شهرک صنعتی محمود آباد مقاومت کنند در غیر این صورت شاهد چندین برابر شدن آلاینده های این شهر خواهیم شد.

گسترش شهرک صنعتی محمودآباد پیامدهای زیست محیطی قابل توجهی به همراه دارد

سقائیان‌نژاد تصریح کرد: گسترش و توسعه شهرک صنعتی محمود آباد هیچ گونه همخوانی با طرح بازنگری طرح تفصیلی و جامع شهر ندارد و عواقب و پیامدهای منفی زیست محیطی بسیار قابل توجهی در پی خواهد داشت.

شهردار اصفهان از شکل گیری باندهای زمین خواری در محدوده محمودآباد منطقه ۱۲ اصفهان هشدار داد و گفت: با توجه به اینکه شهرداری خرید و فروش اراضی را در این محدوده زیر نظر دارد اما متاسفانه زمین خوارانی که به باندهای قدرت و ثروت متصل هستند در وسعت های بسیار قابل توجه اقدام به خرید زمین کرده اند و تخلف های بزرگی صورت گرفته است.

سقائیان نژاد با تاکید بر این که ارگانهای نظارتی باید جهت برخورد با زمین خواری و جلوگیری از ترویج این خلاف کاری اقدامات لازم را انجام دهند خاطرنشان کرد: مدیریت شهری برای مقابله با این تخلف بزرگ شهری در صورت ضرورت بیشتر اطلاع رسانی خواهد کرد.