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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

کشف سارق راز سرقت طلا فروشی را برملا کرد

کشف سارق راز سرقت طلا فروشی را برملا کرد

سه سارق حرفه ای که اقدام به سرقت از یک طلا فروشی کرده بودند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانی در خصوص جزئیات دستگیری متهمان این پرونده گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف از طلافروشی شهرستان علی آباد کتول بلافاصله ماموران به محل اعزام شده و تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند. در بررسی های اولیه مشخص شد سه سارق نقابدار با ورود به طلا فروشی و با تهدید چاقو اقدام به سرقت طلاها کرده و به سرعت متواری شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سارقان نقاب و دستکش داشتند،شناسایی آنان کار سختی به نظر می رسید اما کارآگاهانبا بررسی تصاویر ضبط شده دوربین مدار بسته طلا فروشی دریافتند دو روز قبل و در همان زمان سرقت، دو نفر وارد طلا فروشی شده و پس از چند دقیقه خارج شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان افزود:با توجه به شباهت کفش یکی از آنها با کفش یکی از سارقان کاراگاهان با استخراج تصویر فرد مورد نظر و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مظنون شده و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سلطانی اضافه کرد: متهم که ابتدا منکر شرکت در سرقت بود،در مواجهه با دلایل مستند کاراگاهان اتهامات را پذیرفت و اعتراف کرد با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت از طلا فروشی ها کرده است. با راهنمایی متهم، محل اختفای دو سارق دیگر نیز شناسایی و هر دو در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف سارقان به سرقت از طلافروشی تاکید کرد: متهمان مدعی شدند طلاها را به فردی در شاهرود فروختند. با روشن این موضوع ماموران با اخذ نیابت قضائی ضمن دستگیری مالخر،طلاهای مسروقه نیز کشف شد.

کد مطلب 1491848

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