کشف سارق راز سرقت طلا فروشی را برملا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانی در خصوص جزئیات دستگیری متهمان این پرونده گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف از طلافروشی شهرستان علی آباد کتول بلافاصله ماموران به محل اعزام شده و تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند. در بررسی های اولیه مشخص شد سه سارق نقابدار با ورود به طلا فروشی و با تهدید چاقو اقدام به سرقت طلاها کرده و به سرعت متواری شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سارقان نقاب و دستکش داشتند،شناسایی آنان کار سختی به نظر می رسید اما کارآگاهانبا بررسی تصاویر ضبط شده دوربین مدار بسته طلا فروشی دریافتند دو روز قبل و در همان زمان سرقت، دو نفر وارد طلا فروشی شده و پس از چند دقیقه خارج شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان افزود:با توجه به شباهت کفش یکی از آنها با کفش یکی از سارقان کاراگاهان با استخراج تصویر فرد مورد نظر و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مظنون شده و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سلطانی اضافه کرد: متهم که ابتدا منکر شرکت در سرقت بود،در مواجهه با دلایل مستند کاراگاهان اتهامات را پذیرفت و اعتراف کرد با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت از طلا فروشی ها کرده است. با راهنمایی متهم، محل اختفای دو سارق دیگر نیز شناسایی و هر دو در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف سارقان به سرقت از طلافروشی تاکید کرد: متهمان مدعی شدند طلاها را به فردی در شاهرود فروختند. با روشن این موضوع ماموران با اخذ نیابت قضائی ضمن دستگیری مالخر،طلاهای مسروقه نیز کشف شد.