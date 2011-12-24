حکمرانی خوب شهری تضمین کننده کاهش فساد در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد هادی ایازی ، در نشست مشترک شورا و کمیته اجرایی سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ، با ارائه مقاله ای با موضوع حکمرانی خوب شهری و مدیریت محله ، به تشریح اقدامات فرهنگی شهرداری تهران در این زمینه پرداخت.

ایازی در این مقاله با اشاره به اهمیت شهرها از دو جنبه مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و همچنین به عنوان بازیگر عمده اقتصادی در اقتصاد ملی ، گفت : ارتقای شرایط کار و زندگی شهروندان به ویژه افراد کم درآمد ، تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی شهر سه حوزه وظایف مدیریت شهری است .

ایازی با اشاره به اولویت های سازمان ملل متحد برای ارتقای مدیریت شهری و مردم سالاری اظهار کرد : بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت ، شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح ، جریان آزاد اطلاعات به عنوان لازمه شفافیت ومشارکت ، تاکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری از جمله این اولویت هاست .

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطر نشان کرد : آنچه که مدیر شهر باید مسئول ارتقای قابلیت ها و توانمندی های شهر و شهرنشینان باشد با وظیفه مدیر شهرداری به عنوان یک مجری که پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها از تفاوت های مدیر شهر و شهرداری است .

وی خاطر نشان کرد :جامعه آینده جامعه ای شهرنشین خواهد بود و شهرها نباید مکان هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بی کار با انبوه مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی باشند .

ایازی تصریح کرد : شهرهای آینده باید تبدیل به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی در چارچوب ملی شوند و همچنین آفرینش گر فرصت هایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمهیت ساکن آن ، بلکه جمعیت تمامی کشور باشند .

وی با بیان این که یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و در صدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید ، افزود : مشارکتی بودن ، اجماع محوری ، پاسخگویی ، شفافیت ، مسئولیت پذیری ، حاکمیت قانون و ... از جمله مولفه های حکمرانی خوب شهری است .

ایازی تصریح کرد : حکمرانی خوب شهری ، تضمین کننده کاهش فساد و احترام به نظر اقلیت ها و اقشار آسیب پذیر در تصمیم گیری هاست و در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسئول است و محور اصلی فعالیت هایی است که در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می پذیرد .

معاون شهردار تهران در ادامه با ارائه توضیحاتی در خصوص محله در شهر تهران و نقش آن اظهار کرد : رویکرد محله محوری از موضوعاتی است که از سوی شهرداری تهران تاکید زیادی بر آن شده است و این رویکرد می تواند گرایش شهروندان برای مشارکت در اداره شهر را افزایش دهد و برای حضور در عرصه های عمومی تاثیر عمیقی دارد .

وی افزود : مدیریت محله ابزار دستیابی به حکمرانی خوب شهری در عرصه های مشارکت ، شفافیت ، جامعه محوری ، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری ، کارآرایی و اثر بخشی ، جامعیت و رفع تبعیض ، حاکمیت قانون ، است و مدیریت محله آغاز تجربه مدیریتی خوب در شهرداری تهران است .

ایازی در ادامه به تشکیل هیات امنا و نقش آنان در مدیریت محلات اشاره کرد و گفت : برای تحقق مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی ، وظایف قابل واگذاری از طرف شهرداری تهران به مدیریت محله واگذار خواهد شد و واحدها و اماکن فرهنگی ، ورزشی و هنری واگذار شده به صورت خودگردان اداره می شوند و شهرداری در ازای خدماتی که مدیریت محله برای حفظ و نگهداری محل انجام می دهد به صورت قیمت تمام شده همه هزینه ها را پرداخت می کند.