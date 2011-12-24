راه و ترابری البرز در زمینه جذب نیرو به رتبه برتر دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راه و ترابری استان البرز در زمینه جذب نیرو توانست به رتبه برتر دست یابد و به همین دلیل، مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت.

در جلسه کار گروه اشتغال که در محل استانداری برگزار شد، استاندار البرز، اداره کل راه و ترابری استان البرز را در زمینه اشتغال به عنوان برترین اداره کل معرفی کرد.

عیسی فرهادی در این جلسه از عملکرد و نظارت شبانه روزی اداره کل راه و ترابری البرز تقدیر کرد و تلاش این اداره کل را بسیار مهم دانست.

استاندارد البرز عنوان کرد: اداره کل راه و ترابری استان البرز با تلاش و پشتکار فراوان تعهدات خود را برغم بودجه و اعتبارات کم استانی به بهترین نحو به ثمر رسانده است.

این مسئول تاکید کرد: این اداره کل با سهمیه 270 نفر در زمینه اشتغال اقدام به جذب تعداد386 نفر کرده که این امر بسیار مطلوب است.

فرهادی یادآور شد: همچنین راه و ترابری استان البرز 43 درصد بیشتر از تعهدات خود عمل کرده است که این اقدام قابل تقدیر است و اهمیت فراوانی دارد.