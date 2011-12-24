پروژه های عمرانی شهر شیراز در کشور بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شهرداری شیراز در جمع خبرنگاران افزود: تعداد پروژه های شهر شیراز و سرعت فعالیت این پروژه ها بر اساس بودجه های عمرانی نشان از موفقیت این پروژه ها دارد.

وی ادامه داد: سرعت اجرایی این پروژه ها در حالی است که همچنان فروش اوراق مشارکت آغاز نشده و با شروع این فعالیت از دی ماه سال جاری به طور یقین سرعت عملیات اجرایی این پروژه ها افزایش خواهد یافت.

شهردار شیراز با بیان اینکه پروژه "کوهسار مهدی" به عنوان بزرگترین پروژه شهری در کشور مطرح است، یادآور شد: فاز یک این پروژه که بیشتر شهر شیراز را پوشش خواهد داد در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

پاک فطرت تاکید کرد: با راه اندازی این مسیر مشکل ترافیکی شهر شیراز تا 50 سال آینده برطرف خواهد شد البته به شرط اینکه افرادی در خواست ساخت و ساز در اطراف این مسیر را نداشته باشند.

وی افزود: شهرسازی در شیراز بیش از اینکه مباحث فنی داشته باشد تفکرات سیاسی است که البته تا زمانیکه در توان شهرداری باشد اجازه ساخت و ساز غیر فنی صادر نخواهد شد.

پروژه های عمرانی شیراز با تجربه استاندار کامل می شود

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عدم بازدید استاندار فارس از پروژه های عمرانی کلانشهر شیراز، گفت: یکی از اولین مکانهایی که استاندار فارس حاضر شد افتتاح پروژه مرکز کنترل ترافیک شیراز بود.

پاک فطرت تصریح کرد: حضور استانداری که تجربه فعالیتهای عمرانی شهری دارد بسیار مورد استفاده است زیرا به راحتی می توان از این تجربیات برای پیشرفت فعالیتهای عمرانی استفاده کرد.

وی یادآور شد: زمانیکه مدیری وارد استانی به وسعت فارس می شود باید در مرحله اول بر استان مسلط شود و سپس انتظار بازدید از پروژه ها را داشت که امروز استاندار فارس به خوبی این تسلط را به دست آورده و ما در انتظار بازدید استاندار از پروژه های شهری شیراز هستیم.