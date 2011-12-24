161 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح زنجان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صیادی ظهر شنبه در چهارمین جلسه کارگروه منطقه 4 کشوری افزود: 12 مرکز آموزش دولتی نیز با بیش از 135 کارگاه ثابت در حال فعالیت است.



وی تعداد حرفه های آموزشی مراکز دولتی و خصوصی را بیش از 500 رشته عنوان کرد و ادامه داد: عملکرد استان زنجان در بحث آموزش، در طی سالجاری، 7 میلیون و 500 هزار نفر ساعت خواهد بود.



صیادی تصریح کرد: 100 دانشجو ، در 5 رشته تحصیلی مراکز علمی و کاربردی شهرستان های زنجان، خدابنده و طارم مشغول به تحصیل هستند که توفیقات خوبی نیز به دنبال داشته است.



وی با بیان اینکه اداره کل فنی و حرفه ای استان زنجان در جلسه ستاد جهاد اقتصادی ، جزو 5 دستگاه برتر شناخته شده است ، افزود: این اداره کل در راستای منویات مقام معظم رهبری ، نهضت حرفه آموزی را در دستور کار خود قرار داده است بگونه ای که شاهد رشد 300 درصدی آموزش در مناطق روستایی هستیم.



مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان افزود: کارگاه های خوبی نسبت به نیاز و ظرفیت استان زنجان دایر بوده و نیز 27 دستگاه نسبت به حرفه آموزی، با این اداره کل عقد قرارداد نموده اند.



این کارگروه با حضور استان های تهران، زنجان، البرز، سمنان، قزوین و قم به میزبانی شهر زنجان برگزار شد.