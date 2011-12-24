توسعه بافت در 9 روستای فیروزکوه محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری ظهر شنبه در همایش رفع معضلات طرحهای هادی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه افزود: در خصوص افزایش بافت روستایی شهرستان فیروزکوه، جلسات بسیاری در این شهرستان با حضور مستمر مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

وی گفت: از این رو، مردم و مجموعه مدیریتی شهرستان فیروزکوه، مساعدت و عنایات ویژه مدیران این نهاد خدوم را ارج نهاده و قدردان زحمات آنها هستند.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: در حال حاضر در برخی نواحی روستایی شهرستان فیروزکوه، اگر فردی بومی قصدی برای ساخت بنا یا بازسازی سازه موجود داشته باشد، با ممانعتهایی قانونی مواجه می شود.

مقصر جلوه دادن بنیاد مسکن به تنهایی کار صحیحی نیست

وی عنوان کرد: در تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی علاوه بر بنیاد مسکن، دستگاههای دیگری نیز دخیل هستند؛ بنابراین مقصر جلوه دادن بنیاد مسکن به تنهایی کار صحیحی نیست.

افشارنادری با اشاره طرح "بافت سه نفره" افزود: پیش از ابلاغ طرحهای هادی، سبک و سیاقی مشابه با این مبحث تحت عنوان بافت سه نفره در نواحی روستایی فیروزکوه اجرا می شد.

وی بیان داشت: با ابلاغ طرح هادی تهیه شده بر اساس جمعیت موجود و نرخ رشد طبیعی این شاخصه، بافت سه نفره مناطق روستایی انقباضی در نظر گرفته شد.

این مسئول معضلات و مشکلات ناشی از این تغییر وضع از بافت سه نفره به طرح هادی را باری سنگین بر دوش بخشداریها و فرمانداری شهرستان فیروزکوه خواند.

برای حفظ از اراضی کشاورزی و باغی باید به متغیرهای بیرونی توجه کرد

وی اراضی زراعی را سرمایه‏ای غیرقابل احیا خواند و اضافه کرد: برای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و باغی به عنوان سرمایه‏های ملی غیرقابل احیا، باید علاوه بر در نظر گرفتن مباحثی نظیر رشد جمعیت، متغیرهای بیرونی را نیز مورد توجه قرار داد.

وی گفت: این عوامل بیرونی به همراه رشد معکوس جمعیت از طرفی توسعه اقتصادی و افزایش سطح تمکن مالی مناطق روستایی را افزایش می ‏دهد و از سوی دیگر ساماندهی این اراضی مرغوب را به دنبال خواهد داشت.