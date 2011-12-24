20 هزار سرفصل دانشگاهی نیازمند بازنگری

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی در پنجمین نشست بررسی طرح آمایش آموزش عالی با بیان این مطلب افزود: 70 کمیته تخصصی بازنگری در شورای برنامه ریزی وزارت علوم با همکاری دانشگاهها، بازنگری سرفصلهای دانشگاهی را دنبال می کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی افزود: شاخصهای بازنگری به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعلام شده است و دانشگاهها در هررشته تحصیلی که توان لازم را دارند می توانند با هماهنگی شورای برنامه ریزی وزارت علوم به این اقدام مهم مساعدت کنند.

وی با اشاره به اینکه توسعه کیفی آموزش عالی جایگزین رشد کمی شده است، گفت: کارگروههای استانی آمایش آموزش عالی باید گسترش رشته ها و مراکز آموزش عالی را با توجه به کیفیت آموزش عالی بررسی کنند.



مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی آموزش عالی، بررسی ماموریتهای زیر نظامهای مختلف آموزش عالی را از اهداف طرح آمایش آموزش عالی اعلام کرد و از تشکیل 11 کارگروه تخصصی شورای برنامه ریزی آموزش عالی برای بررسی محتوای درسی نظام آموزشی در طرح آمایش آموزش عالی خبر داد.

به گزارش مهر، پنجمین نشست بررسی طرح آمایش آموزش عالی با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران کل حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم و روسا و معاونان آموزشی دانشگاههای منتخب در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.