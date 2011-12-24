  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

براندیشه:

بانکهای کرمانشاه تا 22 بهمن کل سهمیه مشاغل خانگی را پرداخت کنند

بانکهای کرمانشاه تا 22 بهمن کل سهمیه مشاغل خانگی را پرداخت کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه گفت: بانک‌های استان کرمانشاه تا 22 بهمن سال جاری فرصت دارند تا کل سهمیه 70 میلیارد تومانی مشاغل خانگی را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه، پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: از ابتدای سال 12هزار و 577 مجوز اشتغال خانگی در استان کرمانشاه صادر شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه افزود: تاکنون بیش از 60هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده که 44هزار نفر آن به صورت مستقل و بقیه با عنوان پشتیبان و زیر پوشش هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: 9 هزار و 310 طرح با اعتبار 45 میلیارد و 927 میلیون تومان به بانک‌های استان کرمانشاه برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

براندیشه با اشاره به اینکه بانک‌ها تاکنون به 987 طرح مبلغ 3 میلیارد و 244 میلیون تومان پرداخت کرده اند، گفت: از بانکهای عامل استان می خواهیم که در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی با متقاضیان همکاری لازم را داشته باشند و در کار خود سرعت عمل داشته باشند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه تصریح کرد: بانک‌های استان کرمانشاه تا 22 بهمن سال جاری فرصت دارند تا کل سهمیه 70 میلیارد تومانی مشاغل خانگی را پرداخت کنند.

براندیشه در پایان افزود: در این مدت مبلغ 2 میلیارد و 310 میلیون تومان در بانک‌های صادرات، کشاورزی و ملی انعقاد قرارداد شده است.
 

کد مطلب 1491867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها