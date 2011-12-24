بانکهای کرمانشاه تا 22 بهمن کل سهمیه مشاغل خانگی را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه، پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: از ابتدای سال 12هزار و 577 مجوز اشتغال خانگی در استان کرمانشاه صادر شده است.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه افزود: تاکنون بیش از 60هزار نفر در این طرح ثبتنام کرده که 44هزار نفر آن به صورت مستقل و بقیه با عنوان پشتیبان و زیر پوشش هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: 9 هزار و 310 طرح با اعتبار 45 میلیارد و 927 میلیون تومان به بانکهای استان کرمانشاه برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.
براندیشه با اشاره به اینکه بانکها تاکنون به 987 طرح مبلغ 3 میلیارد و 244 میلیون تومان پرداخت کرده اند، گفت: از بانکهای عامل استان می خواهیم که در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی با متقاضیان همکاری لازم را داشته باشند و در کار خود سرعت عمل داشته باشند.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه تصریح کرد: بانکهای استان کرمانشاه تا 22 بهمن سال جاری فرصت دارند تا کل سهمیه 70 میلیارد تومانی مشاغل خانگی را پرداخت کنند.
براندیشه در پایان افزود: در این مدت مبلغ 2 میلیارد و 310 میلیون تومان در بانکهای صادرات، کشاورزی و ملی انعقاد قرارداد شده است.
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