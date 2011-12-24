بررسی آرای مک داول درباره فلسفه عمل

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی جدیدترین دیدگاههای مطرح شده در خصوص فلسفه عمل اختصاص دارد . این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که توسط جمعی از متخصصان و فیلسوفان برجسته فلسفه عمل به نگارش در آمده است.

از جمله این فیلسوفان و متفکران بین المللی می توان به جان مک داول و جوزف راز اشاره کرد. در این اثر بسط و گسترش نظریه جان مک داول در خصوص عمل و کارگزار مورد بررسی قرار گرفته است.

مباحث و مناظرات جاری در حوزه فلسفه عمل از جمله موضوعات مورد بررسی در این اثر است. ارتباط میان عمل و کارگزار، تاریخ فلسفه، معرفت شناسی، متافیزیک، منطق، اخلاق و فلسفه زبان از جمله محورهای مورد بررسی در این اثر هستند.

این اثر با عنوان "کارگزاران و عملکردشان" از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.