حجاب دانشجویان دانشکده افسری آمریکا به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نهاد عوض مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی طی بیانیه ای اعلام کرد: ما از این امر که دانشجویان افسری مسلمان و سیک می توانند در آموزشهای نظامی دانشکده شرکت کنند و در عین حال اعتقادات دینی خود را در حفظ کنند استقبال می کنیم.

این تصمیم دیروز پنجشنبه 22 دسامبر ( اول دی ماه) از سوی وزارت دفاع آمریکا اعلام شد.

پیش از این یک دختر نوجوان مسلمان از برنامه جمعی یک مدرسه نظامی در تنسی آمریکا که مربوط به حضور سربازان آمریکایی بود کنار گذاشته شد، شورای روابط اسلامی آمریکایی به علت آزرده شدن احساسات این نوجوان 14 ساله محجبه نامه ای به وزیر دفاع نوشت و خواستار عذرخواهی رسمی از این دانش آموز جوان شد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی همچنین خواستار حفظ شرایط لازم برای دختران محجبه ای شد که در آینده در دانشکده افسری حضور می یابند.

در نامه ای که لری استابلفیلد معاون وزیر دفاع در حوزه ارتش به شورای روابط اسلامی آمریکایی ارسال کرده آمده است که ارتش از این پس همسازی های بیشتری را برای پوشش سر در برنامه ای آموزش خود لحاظ می کند و براساس نگرانی های شما ارتش سیاست یونیفرم خود را بررسی و آن را به شیوه‌ای تغییر داده که دربرگیرنده روسری مسلمانان و دستار سیکها باشد.

این درحالی است که سخنگوی ارتش آمریکا تأکید کرده این تصمیم برای ارتش و سربازان آن اجرا نمی شود.