تعداد کودکان خیابانی و کار در هرمزگان در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فیضی در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی استان هرمزگان، عنوان کرد: اصولاً در ایجاد مشکلات اجتماعی یک عامل موثر نیست بلکه مجموعه ای از عوامل تأثیرگذار است و عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل خانوادگی وعوامل فردی یا زیستی، روانی از مهمترین علل پیدایش کودکان خیابانی است.

معاون اموراجتماعی اداره کل بهزیستی هرمزگان اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص منطقه، وجود مراکز مهم تجاری، بندری، صنعتی و نظامی، مهاجرپذیری استان هرمزگان و وضعیت آب و هوایی، پدیده کودکان و نوجوانان خیابانی و کار در این استان رو به افزایش است.

جاسم محمدی مدیرکل بهزیستی هرمزگان در ادامه این جلسه بیان داشت: مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط نقش مؤثری در ساماندهی کودکان خیابانی و کار در هرمزگان ایفا می کند.

وی ادامه داد: از آنجائیکه کودکان عامل حفظ بقای جامعه هستند، تعالی جامعه منوط تربیت صحیح آنان است و از این رو حفظ حقوق، توسعه فردی و اجتماعی و همچنین فراهم آوردن زمینه رشد همه جانبه این گروه از اهم وظایف جامعه است.