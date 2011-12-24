به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد دلاوری در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان قم از کاهش آمار تصادفات فوتی در جاده های استان به میزان 36 درصد و تصادفات جرحی به میزان 25 درصد در سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 خبر داد و گفت: در 8 ماهه نخست سال 90 تعداد 72 فقره تصادف منجر به فوت در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد کاهش داشته است.



وی افزود: در این مدت 420 فقره تصادف جرحی به وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه در سال 89 ، 25 درصد کاهش را نشان می دهد.



رئیس کمیسیون ایمنی راه‌های قم بیان داشت: همچنین تعداد 1390 فقره تصادف منجر به خسارت وسایل نقلیه حادث گردیده که نسبت به 8 ماهه نخست سال 89 ، 34 درصد کاهش داشته است.



وی تعداد کل تصادفات جاده‌ای در 8 ماهه نخست امسال را 1882 مورد ذکر کرد و گفت: در مدت مشابه سال 89 ، تعداد 2785 فقره تصادف در جاده های استان رخ داده که در مجموع ، کل تصادفات جاده ای در استان در 8 ماهه اول سال جاری 32 درصد کاهش داشته است.



دلاوری با تأکید بر ایمن سازی نقاط حادثه خیز و حضور فعال تر پلیس در حوزه راه‌های استان اظهار داشت: در بیشتر تصادفات عامل انسانی علت اصلی وقوع تصادفات بوده است که حضور فیزیکی پلیس می‌تواند در کاهش آمار تصادفات نقش مؤثری داشته باشد.



وی در همین راستا از تأمین روشنایی اکثر محورهای استان خبر داد و گفت: علاوه بر آزادراه قم - تهران، در نیمه دوم سال جاری بخشی از محورهای قدیم قم - تهران، قم - نیزار، قم - کاشان و قم - جنت آباد به سیستم روشنایی جاده ای مجهز گردیده اند.



معاون استاندار قم در پایان سخنان خود کلیه رانندگان را به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی دعوت کرد.

