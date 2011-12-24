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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

انتصاب سیدعباس عراقچی بعنوان معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه

انتصاب سیدعباس عراقچی بعنوان معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه

بموجب حکم صادره از سوی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، سیدعباس عراقچی به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه منصوب و مشغول بکار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی پیش از این عهده دار سمتهای مختلفی در وزارت امور خارجه ، از جمله معاون حقوقی و بین المللی ، رئیس دانشکده روابط بین الملل ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی ، مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، معاون پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی بین المللی و رئیس اداره اول غرب اروپا بوده است.

آخرین سمت وی پیش از انتصاب بعنوان معاون آسیا و اقیانوسیه ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن بوده است.

وی عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل و دارای تألیفاتی به زبان انگلیسی و فارسی است و به زبانهای انگلیسی و عربی آشنایی دارد.
 

کد مطلب 1491878

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