آثار ارسالی به کنفرانس مهندسی ترافیک از مرز 200 مقاله گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود صفارزاده با بیان این که علاوه بر پژوهشگران و متخصصان داخلی، تعدادی از اساتید و اندیشمندان خارجی از کشورهای مختلف جهان نیز با ارسال مقاله از این کنفرانس بین المللی استقبال کرده‌اند گفت:: اعضای هیأت داوران جشنواره در ده کار گروه مجزا نسبت به ارزیابی و بررسی آثار ارسالی به هر گروه اقدام می‌کنند.

صفارزاده، حمل و نقل همگانی، سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و برنامه‌ریزی حمل و نقل را از جمله محورهای جشنواره بر شمرد و تصریح کرد: ایمنی ترافیک و ریسک، حمل و نقل و توسعه پایدار و مهندسی ترافیک از دیگر محورهای جشنواره به شمار می آیند.

وی مدیریت سیستم های حمل و نقل، آموزش و فرهنگ سازی ترافیک و قوانین و مقررات و تعامل سازمانها در مدیریت ترافیک را سایر بخش های جشنواره اعلام و اضافه کرد: در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحت عنوان ‹‹سال جهاد اقتصادی›› نام گذاری شده، ‹‹اقتصاد حمل و نقل›› محور دیگر این کنفرانس است.

گفتنی است ‹‹یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک›› از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طی روزهای دوم و سوم اسفند ماه در محل مرکز همایش های بین‌المللی برج میلاد برگزار می شود.

روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مهلت ارسال مقاله به جشنواره را دهم دی اعلام و از علاقه مندان درخواست کرد مقالات خود را به پست الکترونیک کنفرانس به نشانی های زیر ارسال کنند.http://trafficorg.Tehran.ir

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