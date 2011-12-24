پژوهشگر باید تعیین کننده مسیر پژوهش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران دانشگاه پیام نور استان زنجان ضمن گرامیداشت هفته پژوهش افزود: ما در پژوهش با نقشه دیگران عمل می کنیم که نقطه ضعف بزرگی به شمار می رود.

وی در نقشه دیگران حرکت کردن در امر پژوهش را، مانع ارتباط با منابع هویت بخشی انسان دانست و بیان داشت: باید با اعتماد به نفس بتوانیم این ارتباط را تقویت کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان در خطاب به دانشجویان تاکید کرد: باید پژوهش های خود را متناسب با علوم رفتاری جامعه تنظیم کرده و از تولیدات دیگران نیز بهره مند شویم.

موسوی، مدیران مراکز و واحدها را جز بهترین مدیران دانست و گفت: در سطح دانشگاه پیام نور استان زنجان کسانی مدیریت می کنند که به صورت هماهنگ به مجموعه خود رسیدگی کرده و هیچ منافع صنفی را در کار خود دخیل نمی کنند.

موسوی با اشاره به وجود یک انسجام درونی در دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه پیام نور استان زنجان توانسته است مسائل و مشکلات را خود حل کرده و دیگران را در این مسائل دخیل نکند.

وی از وجود دانشجویان متدین در این دانشگاه به عنوان یک سرمایه اجتماعی عظیم یاد کرد و ادامه داد: هیچ دانشگاهی در سطح استان به اندازه دانشگاه پیام نور در دل خانواده های زنجانی نفوذ نکرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان تعداد دانشجویان این دانشگاه را 25 هزار دانشجو عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد دانشجو عمدتا بومی استان بوده و از خانواده های مذهبی به شمار می روند.

موسوی با اشاره به اینکه خانواده های زنجانی از فرهنگ غنی برخوردار هستند، افزود: دانشجویان این خانواده ها مرد میدان بوده و با کمترین مشکلات فرهنگی مواجه هستند که به نوبه خود یک سرمایه اجتماعی در اختیار دانشگاه قرار دارند.

وی با توجه به اینکه میانگین استاندارد فضای آموزشی دانشجویان در کشور شش متر است و استان زنجان با این میزان فاصله زیادی دارد.

موسوی وجود فضای علمی را دیگر سرمایه دانشگاه پیام نور استان زنجان معرفی کرد و گفت: اگر بتوانیم از این فضای علمی بهره کافی را برده و این فضای علمی را با مسائل فرهنگی آمیخته کنیم، موفق خواهیم بود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان کسب مقام های مختلف کشوری توسط تیم روباتیک دانشجویان مرکز زنجان را نشان از توانمندی دانشجویان این دانشگاه اعلام کرد و میزبانی مسابقات سراسری قرآن کریم و همچنین برگزاری موفق همایش ملی زمین شناسی را از دیگر موفقیت های این دانشگاه برشمرد.

موسوی هوشیاری سیاسی را یکی از نقاط مثبت دانشگاه پیام نور استان زنجان عنوان کرد و اظهار داشت: فضای سیاسی حاکم در دانشگاه به نحوی است که نه آلت دست یک جریان خاصی است و نه پیرو یک فکر خاص است.

موسوی با مطلوب ارزیابی کردن موضع گیری دانشگاه در مقابل رخدادها، اضافه کرد: دانشگاه پیام نور استان زنجان هم به خوبی از سوی سازمان های بیرونی حمایت شده و هم این سازمان ها مطالبات خود را از دانشگاه پیگیر می شوند که نشان از مشارکت فعالانه دانشگاه با نهادهای بیرونی است.

وی خود از خانواده ها و مسئولان دانشگاه خواستار توجه جدی به مسائل عاطفی جوانان شد.

موسوی در ادامه به امید و انگیزه دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه اشاره کرد و گفت: با تقویت این انگیزه ها در جوانان فضا برای ظهور استعدادها فراهم می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان با اشاره به اینکه نکات مثبت دانشگاه پیام نور بیشتر از نکات منفی آن است، عدم توجه دانشگاه ها به اشتغال دانشجویان پس از اتمام تحصیلات را یکی از نقاط ضعف دانشگاه ها برشمرد.

موسوی اظهار داشت: در برخی مواقع شاهد آموزش هایی در دانشگاه ها هستیم که هیچ کاربرد بیرونی نداشته و برای دوره های بعدی دانشجویان مفید نیست.پ.