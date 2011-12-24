آغاز مرحله مصاحبه در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی از 13دی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش زمان آزمون شفاهی رشته اخلاق پزشکی از 13 دی به 20 دی تغییر یافت. آزمون مرحله دوم یا مصاحبه از 13 تا 17 دی ماه برای همه رشته ها به جز سه رشته در مرکز همایش های رازی در تهران، بزرگراه شهید همت تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، جنب بیمارستان میلاد برگزار می شود.

رشته های طب سنتی، آموزش پزشکی و اخلاق پزشکی شرایط مصاحبه متفاوتی دارند که بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در مکان های دیگری برگزار خواهند شد.

مصاحبه رشته آموزش پزشکی 13 و 14 دی ماه در محل Skill Lab دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران، خیابان پورسینا، طبقه سوم ساختمان شماره یک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود. مصاحبه رشته طب سنتی 13 و 14 دی ماه در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران، خیابان وحدت اسلامی، نبش پارک شهر، تالار یاس برگزار خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام مرکز سنجش مصاحبه رشته اخلاق پزشکی 20 دی ماه در دبیرخانه علوم پایه پزشکی تهران، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، خیابان سیمای ایران، ساختمان وزارت بهداشت، طبقه هشتم برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه مصاحبه داوطلبان سایر رشته های دکتری تخصصی در تاریخ های 5 و 6 دی ماه بر روی سایت مرکز سنجش قرار می گیرد، تمامی مصاحبه ها در صبح از ساعت 7:30 تا 12 و عصرها از ساعت 12:30 تا 16 انجام می شود.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی سال تحصیلی 91 - 90 با شرکت 3 هزار و 900 داوطلب در روز پنجشنبه 5 آبان 90 در 51 رشته تخصصی و 7 شهر برگزار شد. نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی نیمه اول بهمن ماه اعلام می شود.