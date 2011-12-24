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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

حسنی خبر داد:

تغییر روند اعطای مجوز تأسیس رشته/ جلوگیری از رشد نامتوازن رشته ها

تغییر روند اعطای مجوز تأسیس رشته/ جلوگیری از رشد نامتوازن رشته ها

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از تغییر روند اعطای مجوز تأسیس رشته ها و واحدهای دانشگاهی همراه با نهایی شدن طرح آمایش آموزش عالی خبر داد.

ابوالفضل حسنی در پنجمین همایش آمایش آموزش عالی در دانشگاه شهید بهشتی با بیان این خبر گفت: با نهایی شدن طرح آمایش آموزش عالی، امکانات و نیاز منطقه ای و سیاست کلان کشور مبنای اعطای مجوز تاسیس رشته ها و واحدهای دانشگاهی قرار می گیرد بنابراین دیگر شاهد رشد نامتوازن برخی رشته ها و واحدهای دانشگاهی نخواهیم بود.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: در کمیته راهبردی آمایش آموزش عالی، نظرات و فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و برنامه های وزیر علوم به عنوان مبانی طرح مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش مهر، پنجمین نشست بررسی طرح آمایش آموزش عالی با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران کل حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم و روسا و معاونان آموزشی دانشگاههای منتخب در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست گزارشهای آمایش آموزش عالی چند استان منتخب ارائه و مقرر شد گزارش نهایی همه استانها با توجه به نکات مطرح شده در این نشست تا 10 روز آینده به وزارت علوم ارسال شود.

کد مطلب 1491883

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