پنجمین همایش تجلیل از نوگلان حسینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مقارن با اربعین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و رحلت رسول اکرم (ص) ، پنجمین همایش تجلیل از نوگلان حسینی توسط فرهنگ سرای اندیشه و با هدف نشر و اشاعه فرهنگ دینی، تشویق و ترغیب نوجوانان خادم اهل‌بیت و شناسایی استعدادهای بالقوه مداحان نوجوان در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان دانش آموزی مقرر شد پنجمین همایش تجلیل از نوگلان حسینی در سال 1390 در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار شود.

زمان ثبت نام این همایش از اول محرم در نمایشگاه عطر سیب آغاز و تا تاریخ 7 دی ماه ادامه خواهد داشت. همچنین علاقمندان برای ثبت نام می توانند تا تاریخ اعلام شده به دفاتر معاونت پرورشی مدارس شهر تهران مراجعه و ثبت نام کنند.

نوگلان حسینی پس از ثبت نام اولیه در کارگاه هایی که در تاریخ 8،15و22 دی ماه برگزار می شود شرکت خواهند کرد و سپس نفرات برتر انتخاب و در آئین پایانی و همایش نوگلان که در مرکز همایش های برج میلاد برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد.

تا کنون سازمان دانش آموزی شهر تهران، بنیاد دعبل خزاعی، برج میلاد تهران و اداره کل ایثارگران شهرداری تهران مشارکت های موثری را در جهت برگزاری این همایش با فرهنگ سرای اندیشه داشته اند.