جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی در حال تعلیق/ درد همیشگی کمبود اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی 16 دی سال 89 برپا شد و این درحالیست که گویی این جشنواره نیز در سال جاری در سکوت فرو رفته و خبری از برگزاری آن نیست.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی در گفتگو با خبر نگار مهر در تشریح علت عدم برگزاری این جشنواره در سال جاری اعلام کرد: جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی به علت عدم اختصاص بودجه و اعتبار در حال حاضر در حالت سکوت باقی مانده است.

محمد دادی اضافه کرد: جشنواره مطبوعات سال گذشته استانی برپا شد و این اداره کل درنظر داشت آنرا در سال جاری به صورت منطقه ای با حضور استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان و زنجان برگزار کند که تا کنون منتظر تعیین شاخص های اعتبار فرهنگی هستیم.

وی تصریح کرد: از آنجایی که اعتبارات فرهنگی همواره دیر تر از دیگر اعتبارات مشخص شده و تخصیص می یابد برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری اغلب با مشکلات بودجه و اعتبار مواجه می شوند.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان تاکید کرد: جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی در صورت رفع مشکلات اعتبار و بودجه ظرفیت و پتانسیل برگزاری در سطح منطقه ای را دارد اما متاسفانه در خصوص مسائل فرهنگی دغدغه بودجه همچنان حرف اول را می زند.

به گفته دادی، با تعیین اعتبار و تخصیص بودجه فرهنگی، جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی پیش بینی می شود که اوایل سال 91 به صورت منطقه ای برگزار شود.