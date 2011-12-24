تیم هندبال مهتاب قم مغلوب ب.آ جهرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین هفته از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور قبل از ظهر شنبه به انجام رسید و بر اساس برنامه تیم هندبال مهتاب قم در دیداری خارج از خانه در میهمانی تیم هندبال ب.آ جهرم برابر این تیم صف آرایی کرد که این دیدار با برتری میزبان به پایان رسید.



بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون هندبال کشورمان، دیدار تیم های هندبال مردان مهتاب قم و ب.آ جهرم از هفته ششم مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در شهر جهرم برگزار شد و نماینده هندبال قم در حالی مغلوب میزبان خود شد که پیش از این صعودش به مرحله بعدی لیگ دسته اول هندبال قطعی شده بود.



در این دیدار که خارج از خانه که برای نماینده جهرم به مراتب حساسیتی بیشتر از تیم هندبال مهتاب قم داشت، میزبان از تمام شرایط میزبانی برای کسب پیروزی بهره برد و در نهایت توانست مهتاب قم را در دیداری که 55 گل در آن به ثمر رسید، با حساب 28 بر 27 شکست دهد.



تیم هندبال مهتاب قم در حالی در ششمین هفته از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور مقابل تیم هندبال ب.آ جهرم نتیجه را واگذار کرد که پیش از این در خارج از خانه از سد تیم هندبال سایپا کاشان گذشته بود.



هندبالیست های تیم مهتاب قم در این دیدار خارج از خانه که در شهر کاشان به انجام رسید، با شکست تیم هندبال مردان سایپا کاشان مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور را با پیروزی های درخشان خود تداوم بخشیدند.



دیدار تیم های مهتاب قم و تیم هندبال سایپا کاشان به میزبانی حریف کاشانی و در حضور تماشاگران این تیم برگزار شد که در نهایت مهتاب قم به پیروزی 34 بر 29 در هفته پنجم از مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور دست یافت.



مردان هندبالیست قم با وجود باخت در بازی خارج از خانه آخر خود در دور نخست مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور برابر ب.آ جهرم، در بازی رفت موفق به شکست این تیم شده بودند و صرف نظر از نتیجه ای که در این دیدار رقم خورد، با کسب 10 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین این گروه راهی مرحله نهایی شد.



بر اساس قرعه کشی مسابقات این فصل هندبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور در فدراسیون هندبال، نماینده هندبال استان قم در گروه سوم مرحله مقدماتی با تیم های سایپا کاشان، شورای شهر جهرم و دانشگاه آزاد اسلامی یزد همگروه شده است که از این گروه صعود تیم هندبال مهتاب قم قطعی است و تیم دوم از بین سایپا و ب.آ جهرم به مرحله بعد می رود.



این در حالی است که امسال مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و در این قرعه کشی 12 تیم حاضر در این رقابت ها در سه گروه چهار تیمی برای صعود به مرحله دوم با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

