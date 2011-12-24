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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

مهربان خبر داد:

25 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از مودیان لرستانی دریافت شد

25 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از مودیان لرستانی دریافت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره امور مالیاتی استان لرستان گفت: در طول سه سال اخیر 25 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از مودیان لرستانی دریافت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله مهربان پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان در سخنانی با اشاره به اجرای طرح اصلاح ساختار نظام مالیاتی در لرستان اظهار داشت: تا کنون پنج مرحله از این طرح در استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در راستای سیاست های دولت در خصوص اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور نیز در دستور کار دولت قرار گرفت یادآور شد: این طرح در راستای ایجاد عدالت در جامعه، عدم وابستگی دولت به بودجه حاصل از نفت و تحقق اهداف سند چشم انداز تدوین شده است.

مهربان با اشاره به اینکه تاکنون پنج مرحله از طرح اصلاح ساختار نظام مالیاتی در استان اجرا شده است افزود: تصویب و اجرای مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون نظام مالیات های مستقیم، ایجاد زیر ساخت ها، اصلاح نظام نیروی انسانی و طرح نظام جامع مالیاتی مراحل اجرا شده این طرح در لرستان است.

مدیرکل اداره امور مالیاتی استان لرستان با بیان اینکه پیش بینی می شود مراحل اجرایی طرح اصلاح ساختار نظام مالیاتی تا سه سال آینده به پایان برسد، تصریح کرد: در طول سه سال گذشته در قالب طرح مالیات بر ارزش افزوده بیش از 25 میلیارد تومان مالیات از مودیان دریافت شده است.

وی ادامه داد: همچنین بیش از 11 میلیارد تومان عوارضی که هم زمان با مالیات اخذ شده است به شهرداری ها داده ایم.

مهربان یادآور شد: فعالان اقتصادی و مودیان برای تسلیم اظهار نامه پاییز خود تا 15 دی ماه فرصت دارند.

کد مطلب 1491891

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