25 درصد اظهارنامه های مالیاتی در لرستان اینترنتی دریافت شد

روح الله مهربان در گفتگو در سخنانی با اشاره به اینکه امور مالیاتی به دفاتر پیشخوان واگذار می شود، اظهار داشت: در مرحله اول این طرح صاحبان مشاغل خودرو می توانند امور مالیاتی خود را از طریق دفاتر پست بانک پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه واگذاری امور مالیاتی مودیان به دفاتر پیشخوان دولت در دستور کار اداره کل امور مالیاتی در کشور و استان قرار دارد یادآور شد: اداره کل امور مالیاتی با استانداری لرستان که مسئولیت کارگروه واگذاری خدمات دولت به دفاتر پیشخوان را به عهده دارد یک تفاهم نامه امضا کرده است.

مهربان با اشاره به اینکه طی این تفاهم نامه صاحبان مشاغل خودرو برای انجام امور مالیاتی خود باید به دفاتر پست بانک مراجعه کنند افزود: با اجرای این طرح دیگر نیازی نیست که صاحبان مشاغل خودرو به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند و از طریق تمام دفاتر پیشخوان دولت می توانند تمام امور مالیاتی خود را انجام دهند.

مدیر کل اداره امور مالیاتی استان لرستان با اشاره به اینکه در مرحله بعدی اجرای این طرح امور مالیاتی مشاغل مربوط به نقل و انتقال املاک به دفاتر پیشخوان واگذار می شود تصریح کرد: اجرای این طرح موجب آزاد سازی فضای اداری، صرفه جویی در هزینه های جاری اداره و تسهیل در ارائه خدمات به مردم می شود.

مهربان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 25 درصد اظهار نامه های مالیاتی از طریق شبکه اینترنت و به صورت الکترونیکی دریافت شد اظهار امیدواری کرد که شاهد افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی باشیم.