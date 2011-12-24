29 منطقه آلوده به مواد مخدر در زنجان پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ معرفت‌اله جوزی با اشاره به استمرار برخورد با خرده‌فروشان افزود: اعتیاد به موادمخدر یک مشکل اجتماعی است و معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی‌تفاوتند و اعتیاد به موادمخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه است.



وی ادامه داد: موادمخدر امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد و روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می‌تواند پیوندهای مستحکم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. جامعه به معتاد اعتماد کمتری دارد و اگر معتاد برای کار مراجعه کند با مشکل مواجه می‌شود لذا معتادان برای تامین زندگی و موادمخدر خود متوسل به ارتکاب جرایم می‌شوند.



سرهنگ جوزی با اشاره به نقش حساس خانواده‌ها در تربیت و نظارت بر فرزندان، گفت: خانواده‌ها، آموزش و پرورش، روحانیون و رسانه‌های جمعی در زمینه آگاه‌سازی قشر‌های مختلف به‌خصوص جوانان از آثار شوم پدیده موادمخدر نقش بسیار حساس و مهمی برعهده دارند و باید همه دست به دست هم داده و با همکاری و تعامل سازنده، فضا را برای قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ ناامن کنیم.



وی تصریح کرد: افزایش زیان‌های اعتیاد تنها برای فرد معتاد نیست بلکه برای جامعه نیز مخرب است و جامعه‌ای که افراد آن به ویژه جوانانش در دام اعتیاد اسیر باشند جامعه‌ای بیمار و عقب‌مانده محسوب می‌گردد.



سرهنگ جوزی تصریح کرد: مصرف حشیش اثرات فیزیکی و روانی بر مصرف کننده دارد. اثرات فیزیکی این مواد از قبیل تند شدن ضربان نبض، بالا رفتن فشار خون، پائین آمدن درجه حرارت بدن، گشادی مردمک چشم، اخلال در دفع ادرا، پایین آمدن قند خون، احساس خشکی شدید در دهان و گلو، سرگیجه شدید و احساس عدم کنترل عضلات بدن از جمله ایرادات ناشی از مصرف حشیش بر بدن مصرف‌کننده است.



وی در ادامه هشدار داد: مصرف درازمدت این ماده باعث ایجاد اختلال در بدن و بی‌انگیزگی مزمن می‌شود و انسان به آرزوها و هدف‌هایی که در زندگی دارد نمی‌ر‌سد. مصرف این ماده افیونی احتمال ایجاد بیماری روانی شدید در حد جنون ماندگار در انسان را نیز افزایش می‌دهد.

