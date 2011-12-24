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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

به علت کمبود پارکینگ/

توقف دوبله بیشترین تخلف را در گناباد به خود اختصاص داد

توقف دوبله بیشترین تخلف را در گناباد به خود اختصاص داد

گناباد - خبرگزاری مهر: فرمانده راهنمایی و رانندگی گناباد گفت: بیشترین تخلف در گناباد توقف دوبله به ویژه در خیابان امام است که علت آن عدم وجود پارکینگ کافی در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا خاکسار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روزانه در گناباد حداقل 15 دستگاه موتور سیکلت توقیفی در وضعیت عادی داریم که در صورت عدم مراجعه مالکین به پارکینک، موتور سیکلت آنها مصاده می شود.

وی افزود: نظارت و کنترل در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در روستا ها هم مدنظر قرار گرفته است به طوری که رانندگانی که در روستاها مرتکب تخلف شوند، جریمه خواهند شد.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش جرایم، میزان کنترل و نظارت مامورین راهنمایی و رانندگی افزایش یافته و گشت موتور سوار در خصوص برخورد با موتورسیکلت های متخلف وجود دارد که با این وجود موتور سیکلت ها هم زیر ذربین قرار می گیرند.

خاکسار افزود: ایجاد عمدی صدای ناهنجار، عدم استفاده از کلاه ایمنی، حرکت در پیاده رو، حرکت مخالف مسیر مجاز،حمل یدک و حرکات نمایشی از جمله مواردی است که علاوه بر جریمه منجر به توقیف موتور سیکلت ها از یک هفته تا یک ماه می شوند.

مدیر راهنمایی و رانندگی گناباد گفت: 20 مورد از تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه، نمره منفی دارند به طوریکه در کل 171 عنوان تخلف وجود دارد که 151 مورد آن فاقد نمره منفی و مابقی دارای نمره منفی است.

کد مطلب 1491897

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