توقف دوبله بیشترین تخلف را در گناباد به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا خاکسار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روزانه در گناباد حداقل 15 دستگاه موتور سیکلت توقیفی در وضعیت عادی داریم که در صورت عدم مراجعه مالکین به پارکینک، موتور سیکلت آنها مصاده می شود.

وی افزود: نظارت و کنترل در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در روستا ها هم مدنظر قرار گرفته است به طوری که رانندگانی که در روستاها مرتکب تخلف شوند، جریمه خواهند شد.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش جرایم، میزان کنترل و نظارت مامورین راهنمایی و رانندگی افزایش یافته و گشت موتور سوار در خصوص برخورد با موتورسیکلت های متخلف وجود دارد که با این وجود موتور سیکلت ها هم زیر ذربین قرار می گیرند.

خاکسار افزود: ایجاد عمدی صدای ناهنجار، عدم استفاده از کلاه ایمنی، حرکت در پیاده رو، حرکت مخالف مسیر مجاز،حمل یدک و حرکات نمایشی از جمله مواردی است که علاوه بر جریمه منجر به توقیف موتور سیکلت ها از یک هفته تا یک ماه می شوند.

مدیر راهنمایی و رانندگی گناباد گفت: 20 مورد از تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه، نمره منفی دارند به طوریکه در کل 171 عنوان تخلف وجود دارد که 151 مورد آن فاقد نمره منفی و مابقی دارای نمره منفی است.