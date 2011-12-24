محسن دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای نمایشهای خیابانی با هدف، آشنا سازی نسل های انقلاب با فرهنگ ایثار و شهادت، مجاهدت و جان فشانی های شهدای هشت سال دفاع مقدس از هفته گذشته در گلزارهای شهدای قم آغاز شده است.
وی افزود: موضوع نمایشهای خیابانی از زندگینامه، وصایا، و خاطرات شهدا و ایثارگران تهیه و در اختیار کارگردانان هنری عرصه نمایش قرار گرفته است.
معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اجرای این نمایش به صورت خیابانی اظهار داشت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در قالب هنر نمایش به اقشار مختلف از جمله اهداف اجرای این نمایشها است که با اجرای نمایش به شکل خیابانی و خروج از سالنهای محدود و آوردن آن میان مردم تعداد بیشتری این نمایشها را میبینند و این هدف برای تعداد بیشتری تبیین میشود.
دلاوری با اعلام اینکه مرحله اول این نمایش با موضوع زندگی و وصایای شهید محمد رضا شفیعی و نحوه شهادت ایشان، با عنوان معرکه برگزار شد ادامه داد: این اجرا خوشبختانه با استقبال جمع کثیری از مشتاقان راه شهدا در گلزار علی بن جعفر(ع) روبرو شد.
وی اضافه کرد: این مراسم این هفته در تاریخ هشتم دی ماه در گلزار امامزاده ابراهیم(ع) برگزار خواهد شد.
معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران قم به اجرای این برنامه در گلزار شیخان برای هفته آینده اشاره کرد و بیان داشت: همکاری با یک گروه هنری در ساخت یک اثر دیگر در حوزه ایثار و شهادت از دیگر برنامه حوزه هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران قم از اجرای نمایشهای خیابانی با موضوع ایثار و شهادت در گلزارهای شهدای قم خبر داد.
محسن دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای نمایشهای خیابانی با هدف، آشنا سازی نسل های انقلاب با فرهنگ ایثار و شهادت، مجاهدت و جان فشانی های شهدای هشت سال دفاع مقدس از هفته گذشته در گلزارهای شهدای قم آغاز شده است.
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