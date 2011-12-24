پرسنل دانشگاه محیط زیست کرج آموزش کمکهای اولیه و احیا فرامی گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس اصول کمکهای اولیه و احیا برای پرسنل دانشگاه محیط کرج آغاز شده و این کلاس آموزشی ادامه دارد.

برگزاری کلاس آموزشی یادشده با پیگیری امور اداری دانشگاه و مساعدت هلال احمر استان البرز صورت گرفته است و پرنسل دانشگاه می توانند با حضور در این کلاس از آموزشهای آن استفاده کنند.

این کلاسهای آموزشی با استقبال پرسنل دانشگداه محیط زیست همراه است و مدرسان با تجربه از هلال احمر استان البرز در این کلاسهای آموزشی به تدریس کلیات مربوطه می پردازند.

کلیات کمکهای اولیه، حمایت حیاتی پایه، سوختگی، شوک، آسیب به استخوان، بیماری های ناگهانی و مسمومیت، از مواردی است که در کلاس یادشده تدریس می شود.

آموزشهای مرتبط با اورژانسهای مربوط به گرما و سرما و دیگر موارد نحوه امداد و نجات، سایر مباحث آموزشی است که در کلاس اصول کمکهای اولیه و احیا در دانشگاه محیط زیست تدریس می شود.

پس از اتمام این کلاسها که در دو گروه جداگانه برای پرسنل آقا و خانم برگزار می شود، از شرکت کنندگان در دوره آموزشی، آزمون اخذ خواهد شد.

دانشگاه محیط زیست در حوالی میدان استاندارد کرج مستقر است.