200 میلیارد تومان پروژه عمرانی در شیراز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خیراندیش بعد از ظهرشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر شیراز در جمع خبرنگاران، گفت: در حال حاضر 60 پروژه عمرانی بزرگ در حال ساخت است که از این تعداد، 20 پروژه تاثیر گذارتر خواهد بود.

وی ادامه داد: اجرای 200 میلیارد تومان پروژه در این کلانشهر بدون هزینه های تملک و تاسیسات است.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با بیان اینکه اعتبارات پروژه های شهرداری شیراز با اعتبارات عمرانی استان برابری دارد، یادآور شد: تعداد پروژه هایی که در کلانشهر شیراز انجام شده از لحاظ اعتبارات 1.5 برابر استان فارس است.

خیراندیش تصریح کرد: چهار پروژه بزرگ شهر شیراز در دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید که با این افتتاح بخش فراوانی از مشکلات ترافیکی شهر شیراز برطرف می شود.

وی با اشاره به آغازعملیات اجرایی پروژه بزرگ ستارخان، گفت: اعتبارات و پیمانکار این پروژه مشخص شده و مباحث مربوط به بیمارستان دکتر خدادوست نیز مطرح شده و در انتظار زمان مناسب برای شروع عملیات اجرایی هستیم.

معاون عمرانی شهردار شیراز تاکید کرد: در بحث تقاطع غیرهمسطح معالی آباد نیز اعتبارات تامین و مشکلات نیز برطرف شده است.

خیراندیش ادامه داد: یکی از زیباترین پروژه های عمرانی شهرداری شیراز پل کابلی "ولی عصر" است که مباحث مربوط به طراحی آن تا پایان سال جاری انجام می شود و از سال آینده فعالیتهای عمرانی ساخت این پل آغاز خواهد شد.