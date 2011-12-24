برون سپاری خدمات دولتی موجب کاهش هزینه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبلت هفته ثبت احوال، مدیرکل و جمعی از مدیران ثبت احوال استان ظهر شنبه با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

احمد عجم در این دیدار اظهارداشت: فعالیت ثبت احوال گسترده و حساس است و با توجه به کمبود امکانات و نیروی انسانی نیازمند حوصله زیاد کارکنان آن است تا رضایت مردم فراهم شود.

استاندار قزوین یادآورشد: دولت به دلیل حجم گسترده کارهای خود نمی تواند در همه امور وارد شده زیرا از کارهای اساسی باز می ماند لذا باید با برون سپاری بسیاری از خدمات به کاهش تصدی گری کمک شود.

عجم یکی دیگر از راهکارهای خدمات رسانی بهتر به مردم را الکترونیکی کردن خدمات دانست و یادآورشد: برای کاهش هزینه های مردم در دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات مناسب به ارباب رجوع، برون سپاری و الکترونیکی کردن خدمات در شرایط کنونی ضروری است.

استاندار قزوین تصریح کرد: دستگاههای خدمات رسان باید در برون سپاری و ارائه خدمات غیر حضوری پیشگام باشند و رضایت مردم را جلب کنند و ثبت احوال از جمله اداراتی است که می تواند بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش امنیت اسناد هویتی هم گفت: افزایش امنیت اسناد هویتی بسیار ضروری است و باید به گونه ای عمل کنید تا منویات رهبری در این زمینه محقق شود.

عجم با اشاره به انتخابات آتی گفت: با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت ثبت احوال به عنوان یکی از وقایع چهارگانه نیز بیشتر از سایر نهادها خواهد بود که امیدواریم با همکاری شاغلان این بخش این کار مهم چون گذشته با جدیت اجرایی شود.

این مسئول افزود: به منظور تقویت توان اجرایی اداره ثبت احوال استان حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد تا بخشی از خدمات و زحمات پرسنل در ماههای باقیمانده امسال جبران شود.

استاندار قزوین با اشاره به ضرورت احداث نمایندگی ثبت احوال در شهرستان های استان تصریح کرد: استفاده از ساختمان های بدون استفاده و یا مراکزی که کمتر مورد استفاده قرار دارد می تواند نیاز این اداره را برطرف کند.

اصغر آراسته مدیرکل ثبت احوال استان قزوین نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد دو ساله این اداره کل را ارائه کرد.

وی افزود: ساماندهی ثبت وقایع حیاتی، افزایش درصد ثبت وقایع طبیعی در مهلت قانونی، صدور50 هزار جلد شناسنامه جدید، استقرار سامانه الکترونیک، راه اندازی سایت اداره کل و ادارات تابعه، راه اندازی آرشیوالکترونیک اسناد هویتی، ارتقاء رضایت مندی ارباب رجوع و راه اندازی هفت شعبه نمایندگی ثبت احوال در استان از اقدامات انجام شده در دو سال گذشته بوده است.