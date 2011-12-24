تیمهای برتر بسکتبال با ویلچر لیگ برتر کشور در قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور با شرکت هشت تیم برگزار می شود، تیم های مدعی صعود به مرحله نهایی در دو گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند تا چهار تیم برتر مرحله مقدماتی در پایان چهار مرحله شناخته شوند.



تیم های بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین کهریزک تهران، هیئت مرکزی و پیام ارتباطات اصفهان حریفان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در مرحله گروهی رقابت های سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در گروه دوم قرار دارند که مسابقات مرحله سوم آن به مدت سه روز در قم برگزار شد و با معرفی تیم های کهریزک تهران، پیام ارتباطات اصفهان، ایثار قم و هیئت مرکزی به عنوان تیم های برتر به پایان رسید.



در روز نخست این رقابت ها تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم موفق به شکست تیم بسکتبال با ویلچر هیئت مرکزی شد و در دومین مسابقه تیم بسکتبال با ویلچر کهریزک تهران از سد تیم پیام ارتباطات اصفهان گذشت.



در روز دوم این مسابقات نیز دو مسابقه در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان قم برگزار شد که در نهایت این تیم بسکتبال با ویلچر کهریزک تهران بود که موفق به شکست تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین هیئت مرکزی شد، ضمن اینکه تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در خانه به تیم پیام ارتباطات اصفهان باخت.



اما در دیدارهای پایانی سومین مرحله از مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور در قم، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به مصاف کهریزک تهران رفت و این دیدار را نیز واگذار کرد و با برتری تیم پیام ارتباطات اصفهان مقابل تیم هیئت مرکزی، این رقابت ها در قم به کار خود پایان داد.



در واقع در بین هشت تیم شرکت کننده در پیکارهای این فصل مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار قم برای نخستین بار در لیگ برتر با رقبا مسابقه می دهد.

بر اساس قرعه کشی، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در گروه نخست این مرحله با تیم‌های مطرح آسایشگاه خیریه کهریزک، پیام ارتباطات اصفهان و هیئت مرکزی همگروه شده است.



در دیگر گروه مسابقات امسال سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور، تیم های بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین هیئت خوزستان، هیئت زنجان، هیئت ایلام و ایثار تهران برای صعود با یکدیگر مسابقه می دهند.



قرار است مسابقات دور مقدماتی فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در هر گروه، در چهار مرحله به طور متمرکز برگزار شود، ضمن اینکه پس از برگزاری پیکارهای دور مقدماتی، از هرگروه دو تیم برتر به مرحله پلی‌آف مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور راه می یابند.

