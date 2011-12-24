پیرایه های عزاداری در گلستان به حداقل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای هیئتات مذهبی از فعالیتهای شورای هیئات مذهبی در ایّام محرم سالجاری تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: امسال شاهد وجود آلات موسیقی در هیئات نبودیم و حضور جوانان و در مراسمات وعاظ و مبلغان و مداحان با ویژگیهای لازم و با اشعار مناسب در مراسمات هیئات را یاری کردند.

وی بیان داشت: انتظار ما مشارکت جدی در نهم دی در شهرستانهاست چرا که هیئات مذهبی حماسه نهم دی را آفریدند.

حجت الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: بنا به فرمایشات مقام معطظم رهبری باید این حماسه جاودان شود و درخواست ما این است که شوراهای هیئات با تشکیل اتاق فکر از فرهیختگان شهرستان بهره گیری کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان عنوان کرد: برپایی مسابقات ورزشی زمینه را برای حضور جوانان و نوجوانان در هیئات را فراهم می سازد.

گفتنی است در پایان جلسه انتخابات شورای هیئات مذهبی برگزار شد و سید محمد حسین حسینی بعنوان رئیس شورای هیئات مذهبی استان، علی اسدی بعنوان نایب رئیس شورای هیئات مذهبی و احمد علی بای بعنوان دبیر شورای هیئات مذهبی باتفاق آرا و حاضران در استان گلستان انتخاب شدند.