به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین با اشاره به ضرورتها و الزامات احداث شهرک امن تبریز، این امر را در راستای ایجاد بستری امن و مناسب برای اسکان موقت شهروندان در مواقع بحران و حتی ایجاد شهری امن در جوار تبریز ارزیابی کرد.

وی افزود: زلزله به عنوان یک بلای طبیعی غیرقابل پیشبینی همواره در کمین شهرهایی نظیر تبریز است و به دلیل آسیب پذیری تبریز در برابراین بلای طبیعی و با توجه به این که در صورت وقوع زلزله در این شهر بسیاری از مناطقشهری در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت، احداث شهرک 10 هزار نفری اسکان موقتموسوم به شهرک امن در دستور کار شهرداری قرار گرفت و فاز اول این شهرک سال گذشته افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

نوین در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فاز دوم شهرک امن، افزود: شهرداری تبریز در نظر دارد با اتمام کامل این پروژه مهم و زیربنایی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز آن، محلی امن و مطمئن جهتاسکان شهروندان در مواقع بحران ایجاد کند.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به نقش آموزش در مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: مدیریت بحران شهرداری تبریز در چند سال گذشته به طور مستمر کلاس‌های آموزشی و توجیهی در سطح کارخانه‌ها، مدارس استان و حتی در سطح محلات برگزار کرده که در آن به آموزش مقابله با بلایای طبیعی می‌پردازد.

نوین ادامه داد: انتشار و توزیع بیش از صدها هزار جلد نشریات در بخش مدیریت بحران و توزیع در مدارس، آموزش شهروندان و ارتباط تنگاتنگ با NGOها و برگزاری کارگاه‌های مختلف از مهمترین اقدامات شهرداری تبریز در سال‌های اخیر است.

شهردار تبریز بیان کرد: شهرداری تبریز علاوه بر این با ساخت و احداث ساخت ده ها سالن چند منظوره بحران و ورزشی در نقاط مختلف شهر، توسعه و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی، خرید و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات آتش‌نشانی و اقدامات دیگر گام‌های بلندی در راستای افزایش سطح آمادگی و ضریب ایمنی شهر و شهروندان برداشته است.

علیرضا نوین در ادامه سخنان خود توجه به احداث مناطق امن برای استفاده در مواقع بحران را مهم دانسته و گفت: شهرداری تبریز در کنار اجرای پروژه‌های مهم شهری به ایجاد شهری امن و ایمن توجه جدی دارد تا هنگام بروز حوادث شهروندان بتوانند در این مکان‌ها مستقر شوند.