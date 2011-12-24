به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از صبح امروز با فرمان مصطفی محمدنجار وزیر کشور کلید خورد حاشیههای جالبی به همراه داشت که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
* دست اندرکاران ستاد انتخابات کشور ازحجت الاسلام حسن عالمی که متولد 1324 است به عنوان نماینده مردم استان خراسان رضوی در انتخابات میان دوره ای دور چهارم مجلس خبرگان رهبری بصورت دستی ثبت نام کردند.
* ظاهرا اقدام علیرضا دهقان مجری سابق خبر ورزشی رسانه ملی و بیژن نوباوه خبرنگار سابق رسانه ملی در نیویورک موجب تشویق سایر خبرنگاران برای حضوردر این عرصه شده است چون مرتضی غرقی جزء نخستین افرادی بود که صبح امروز برای ثبت نام به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرده بود ضمن اینکه خبرنگار باسابقه ای به نام ناصر یمین مردوخی هم درستاد انتخابات کشور حضور یافت اما عنوان کرد که تمایلی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس نهم ندارد و تنها آمده است اوضاع را بررسی کند!
* همچنین حضور زوجی در ستاد انتخابات کشور نیز توجه اصحاب رسانه را به خود جلب کرده بود چون باوجود اینکه تنها خانم نسرین شعبانیان می خواست در نهمین دوره انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کند همسر وی از الان سخنگویی وی را برعهده گرفته بود بطوریکه به جای همسرش به تمامی سئوالات مسئولان ذیربط پاسخ می گفت!
* گفته می شود تاکنون نزدیک 50 نفر از داوطلبین شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است حضور یافته اند.
نظر شما