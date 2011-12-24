به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از صبح امروز با فرمان مصطفی محمدنجار وزیر کشور کلید خورد حاشیه‌های جالبی به همراه داشت که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

* رضا جلالی متولد سال 1360 که دارای فوق لیسانس علوم ارتباطات است تا این لحظه عنوان جوانترین کاندیدا را به خود اختصاص داده است. وی قرار است از حوزه انتخابیه تهران و شهرری نماینده مجلس شود.

* اختر سیدرضا زاده نیز به عنوان نخستین زنی که در ستاد انتخابات کشور حاضر شد در این دوره از انتخابات به عنوان نماینده مستقل از تهران ثبت نام کرد.

* علی اصغر حسنی نماینده مردم لارستان، خنج و گراش که هم اکنون عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین نایب رئیس مجمع نمایندگان استان فارس است هم نخستن نماینده مجلسی است که امروز برای ثبت نام به ستاد ثبت نام وزارت کشور مراجعه کرده بود و بصورت اینترنتی ثبت نام خود را انجام داد. درحالیکه پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تعبیه ساز و کار ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل پارلمان خبر داده بود.

* همچنین حجت‌الاسلام جعفر فتحعلی زاده که قرار است از شهرستان‌های مرند و جلفای استان آذربایجان شرقی نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بشود نیز عنوان نخستین روحانی شرکت کننده در انتخابات را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه حجت الاسلام ستار عبدپور و حجت الاسلام سید سید محمد جواد حسینی از جمله روحانیان دیگری بودند که برای ثبت نام به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرده بودند.

* دست اندرکاران ستاد انتخابات کشور ازحجت الاسلام حسن عالمی که متولد 1324 است به عنوان نماینده مردم استان خراسان رضوی در انتخابات میان دوره ای دور چهارم مجلس خبرگان رهبری بصورت دستی ثبت نام کردند.

* ظاهرا اقدام علیرضا دهقان مجری سابق خبر ورزشی رسانه ملی و بیژن نوباوه خبرنگار سابق رسانه ملی در نیویورک موجب تشویق سایر خبرنگاران برای حضوردر این عرصه شده است چون مرتضی غرقی جزء نخستین افرادی بود که صبح امروز برای ثبت نام به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرده بود ضمن اینکه خبرنگار باسابقه ای به نام ناصر یمین مردوخی هم درستاد انتخابات کشور حضور یافت اما عنوان کرد که تمایلی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس نهم ندارد و تنها آمده است اوضاع را بررسی کند!

* همچنین حضور زوجی در ستاد انتخابات کشور نیز توجه اصحاب رسانه را به خود جلب کرده بود چون باوجود اینکه تنها خانم نسرین شعبانیان می خواست در نهمین دوره انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کند همسر وی از الان سخنگویی وی را برعهده گرفته بود بطوریکه به جای همسرش به تمامی سئوالات مسئولان ذیربط پاسخ می گفت!

* گفته می شود تاکنون نزدیک 50 نفر از داوطلبین شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است حضور یافته اند.