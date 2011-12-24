ورزش خراسان در حال رکود است/ لزوم ساماندهی وضعیت حقوقی باشگاهها

رضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه فوتبال خراسان طی سالهای اخیر نتوانسته هم پای فوتبال استانهایی مثل کرمان، اصفهان و آذربایجان شرقی پیش برود و مثل این استانها که هر کدام دو نماینده در فوتبال کشور دارند در سطح کیفی بالایی قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد:‌ پس از سقوط تیمهای ابومسلم و پیام به لیگ یک، وضعیت فوتبال استان روز به روز بدتر شد و در حال حاضر ابومسلم شرایط چندان مساعدی برای صعود به لیگ برتر ندارد و پیام هم در حال نابودی است.

اسدالهی با اشاره به وضعیت نه چندان ایده آل ورزش خراسان گفت:‌ در سایر حوزه های ورزش استان نیز بدلیل کم عدم توجه کافی وضعیت شایسته ای نداریم، هرچند در برخی رشته های ورزشی مثل هندبال و کشتی توانسته ایم نتایج مناسبی را بدست بیاوریم.

وی گفت: به اعتقاد من برای پیشرفت ورزش خراسان به خصوص فوتبال لازم است که اداره کل ورزش و جوانان نقش فعال تری داشته باشد و بهتر است به وضعیت باشگاهها به لحاظ حقوقی سروسامان دهد تا انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاران عرصه ورزش استان بوجود بیاید.

اسدالهی در ادامه افزود:‌ مسئله مهمی که علاقمندان به ورزش خراسان بارها در خصوص آن پرسیده اند این است که چرا با وجود این همه کارخانه و مراکز تولیدی ثروتمند در سطح استان، هیچکدام از این مراکز حاضر به همکاری و حمایت از ورزش خراسان نیستند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اظهار داشت:‌ با این وجود امیدوارم در آینده ای نزدیک شاهد حضور بیش از پیش صنایع و کارخانجات در ورزش استان باشیم تا بتوانیم ورزش خراسان را به روزهای اوج خود بازگردانیم.