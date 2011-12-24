پژوهش مهمترین عامل موثر پیشرفت جوامع در زمان حاضر است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه پری ظهر شنبه در جمع پژوهشگران دختر مدارس این شهرستان افزود: ارج نهادن به جایگاه پژوهشگران و پژوهندگان عرصه دانش بخصوص در جامعه آموزش و پرورش ضروری است.

وی اضافه کرد: آن دسته از جوامعی که ابتدا زمینه و بستر مساعد پژوهش و تحقیق را مهیا ساخته و آنرا خمیر مایه امورشان قرار داده اند مدارج ترقی و بالندگی را هرچه مطلوبتر و در زمان کوتاه تری سپری کرده اند.

وی اظهار داشت: بی تردید دستیابی به توسعه همه جانبه بدون بهره گیری مناسب از یافته های پژوهشی میسر نیست.

پری اضافه کرد: تصمیم سازی و تصمیم گیری در نظام آموزشی کشور ایجاب می نماید که زمینه مناسب برای رشد و پرورش پژوهشگران اولویت ویژه نظام آموزش و پرورش باشد.

مسئول کمیسیون امور بانوان و خانواده فرمانداری هشترود گفت: هفته پژوهش فرصتی مناسب برای تقدیر از مقام پژوهش ، پژوهشگران و معرفی آثار برجسته و برتر تحقیقی فراهم می کند.

پری افزود: در این هفته مراکز علمی، پژوهشی و واحدهای تحقیقی به ارائه گزارش عملکرد خود پرداخته و فرصتی است برای آسیب شناسی و مشخص کردن فرصت ها و تهدیدها تا عملکرد بهتری تسهیل و فراهم شود.

وی ادامه داد: این هفته یادآور تمامی تلاش ها و مجاهدت های محققانی است که در طول تاریخ به اندیشیدن مبتنی بر خردورزی نقادانه باور داشته و فرایند پژوهش را غواصی در اقیانوس بیکران جامعه و طبیعت تلقی کرده اند.

وی اضافه کرد: آنان در نهایت درهای گران قیمتی مانند پاسخ به سووالات مطروحه در ذهن افراد، کلید حل مشکلات، تبیین علل بروز مسایل و مشکلات و ارایه راهکارها را بر روی افراد جامعه باز کرده اند.