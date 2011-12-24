بهای اراضی مسکن جوانان روستایی با درآمد آنها همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضوی ظهر امروز در همایش رفع معضلات طرحهای هادی روستایی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه افزود: جوانان روستایی ناامید از دریافت این اراضی برای ساخت خانه، بی اختیار به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز سوق داده می شوند.
وی عنوان کرد: مردم نواحی روستایی دماوند در خصوص طرحهای هادی روستایی با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
این مسئول افزود: متاسفانه برخی کاربریهای مناطق روستایی در اراضی ملکی اهالی تعیین شده که پرونده آنها در مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
بانکها برای ارائه تسهیلات سخت گیری می کنند
وی از دشواریهای اخذ تسهیلات مالی از بانکهای عامل توسط روستاییان خبر داد و افزود: مسئولان امر، اهالی روستایی را برای استفاده از تسهیلات بانکی تشویق میکنند، اما با کمال تأسف بانکهای عامل سطح شهرستان با سخت گیریهای بسیار مردم مراجعه کننده را از درخواست خود پشیمان میکنند.
رضوی خواستار تعریف مناطقی تحت عنوان حریم نواحی روستایی شد و بیان داشت: در حال حاضر مناطق روستایی برخی استانهای کشور همچون شهرداریها از مناطقی تحت عنوان حریم برخوردار هستند.
وی ادامه داد: استان تهران و شهرستان دماوند نیز می تواند با الگوبرداری از چنین تعریفی در حواشی مناطق روستایی از این نعمت بهرهمند شوند.
توقف صدور اسناد روستایی در دماوند
دهیار روستای سربندان یادآور شد: صدور اسناد روستایی در دماوند متوقف شده است و این امر به دلیل آنچه مسئولان پایان برنامه چهارم توسعه، آغاز برنامه پنجم و عدم ابلاغ دستورالعملهای لازم بیان می کنند، متوقف مانده است.
وی افزود: در حال حاضر اهالی نقاط روستایی که نزدیک به یک سال از ارائه پروندههای آنها برای برخورداری از این موهبت می گذرد، عدم حصول نتیجه و موانع قانونی دستگاههای اجرایی را به پای دهیاری می نویسند.
این مسئول گفت: علاوه بر این، پروژههایی از این دست در برخی نواحی روستایی شهرستان دماوند، به دلیل وجود یک یا چند معارض با توقف همراه است.
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