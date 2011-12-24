بهای اراضی مسکن جوانان روستایی با درآمد آنها همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضوی ظهر امروز در همایش رفع معضلات طرحهای هادی روستایی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه افزود: جوانان روستایی ناامید از دریافت این اراضی برای ساخت خانه، بی اختیار به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز سوق داده می ‏شوند.

وی عنوان کرد: مردم نواحی روستایی دماوند در خصوص طرح‏های هادی روستایی با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

این مسئول افزود: متاسفانه برخی کاربری‏های مناطق روستایی در اراضی ملکی اهالی تعیین شده که پرونده آنها در مراجع ذی‏صلاح در دست بررسی است.

بانکها برای ارائه تسهیلات سخت گیری می کنند

وی از دشواریهای اخذ تسهیلات مالی از بانکهای عامل توسط روستاییان خبر داد و افزود: مسئولان امر، اهالی روستایی را برای استفاده از تسهیلات بانکی تشویق می‏کنند، اما با کمال تأسف بانکهای عامل سطح شهرستان با سخت ‏گیریهای بسیار مردم مراجعه کننده را از درخواست خود پشیمان می‏کنند.

رضوی خواستار تعریف مناطقی تحت عنوان حریم نواحی روستایی شد و بیان داشت: در حال حاضر مناطق روستایی برخی استانهای کشور همچون شهرداریها از مناطقی تحت عنوان حریم برخوردار هستند.

وی ادامه داد: استان تهران و شهرستان دماوند نیز می ‏تواند با الگوبرداری از چنین تعریفی در حواشی مناطق روستایی از این نعمت بهره‏مند شوند.

توقف صدور اسناد روستایی در دماوند

دهیار روستای سربندان یادآور شد: صدور اسناد روستایی در دماوند متوقف شده است و این امر به دلیل آنچه مسئولان پایان برنامه چهارم توسعه، آغاز برنامه پنجم و عدم ابلاغ دستورالعملهای لازم بیان می ‏کنند، متوقف مانده است.

وی افزود: در حال حاضر اهالی نقاط روستایی که نزدیک به یک سال از ارائه پرونده‏های آنها برای برخورداری از این موهبت می ‏گذرد، عدم حصول نتیجه و موانع قانونی دستگاههای اجرایی را به پای دهیاری می نویسند.

این مسئول گفت: علاوه بر این، پروژه‏هایی از این دست در برخی نواحی روستایی شهرستان دماوند، به دلیل وجود یک یا چند معارض با توقف همراه است.