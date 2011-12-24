دوره های MBA موسسات منجر به صدور مدرک دانشگاهی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی نادری با بیان این مطلب افزود: بر اساس ضوابط، آموزشهای آزاد دوره ای غیر رسمی و کمتر از یکسال و بالاتر از سطح متوسطه است که به منظور ارتقای مهارتهای شغلی و دانش تخصصی برگزار می شود و محتوای دروس این دوره انطباق کامل با سرفصلهای دوره های رسمی آموزش عالی در مقاطع مختلف ندارد و استفاده از نام، محتوا و زمان مصوب دوره های آموزش عالی رسمی برای این دوره مجاز نیست.

نادری تاکید کرد: تحصیل در دوره های آموزش عالی آزاد منجر به هیچگونه مدرک رسمی دانشگاهی یا معادل، همتراز و عناوین مشابه نمی شود و موسسه برگزار کننده صرفا مجاز است مطابق ضوابط وزارت علوم، گواهینامه شرکت در دوره را به دانش‌آموختگان دوره اعطا کند.

وی افزود: جهت اجتناب از برخی مشکلات، باید در این دوره ها به جای واژه های دانشجو، نیمسال و واحد از عناوین دانشپذیر، دوره و ساعات استفاده شود.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم با اشاره به دوره آموزش عالی برگزارشده در دانشگاه تربیت معلم تهران گفت: براساس ضوابط قانونی که اشاره شد برای دوره ها صرفا گواهی پایان دوره آموزش عالی آزاد DBA و MBA با قید تعداد ساعات گذرانده شده، زمان دوره و نیز درجه یا نمره دانشپذیران در دوره مذکور صادر شده و هیچگونه مدرک رسمی یا معادل یا همتراز و عناوین مشابه مانند دکتری یا فوق لیسانس صادر نمی شود.

نادری تاکید کرد: تخلف از این مقررات برعهده مسئولین واحدهای مربوطه بوده و مدارک صادره غیر از موارد اعلام شده مورد تایید وزارت نبوده و مطابق مقررات با آنها برخورد می شود.