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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

دوره های MBA موسسات منجر به صدور مدرک دانشگاهی نمی شود

دوره های MBA موسسات منجر به صدور مدرک دانشگاهی نمی شود

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیر انتفاعی وزارت علوم گفت: دوره های MBA وDBA دوره های آموزش عالی آزاد هستند و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد منجر به صدور مدرک رسمی دانشگاهی نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی نادری با بیان این مطلب افزود: بر اساس ضوابط، آموزشهای آزاد دوره ای غیر رسمی و  کمتر از یکسال و بالاتر از سطح متوسطه است که به منظور ارتقای مهارتهای شغلی و دانش تخصصی برگزار می شود و محتوای دروس این دوره انطباق کامل با سرفصلهای دوره های رسمی آموزش عالی در مقاطع مختلف ندارد و استفاده از نام، محتوا و زمان مصوب دوره های آموزش عالی رسمی برای این دوره مجاز نیست.

 نادری تاکید کرد: تحصیل در دوره های آموزش عالی آزاد منجر به هیچگونه مدرک رسمی دانشگاهی یا معادل، همتراز و عناوین مشابه نمی شود و موسسه برگزار کننده صرفا مجاز است مطابق ضوابط وزارت علوم، گواهینامه شرکت در دوره را به دانش‌آموختگان دوره اعطا کند.

وی افزود: جهت اجتناب از برخی مشکلات، باید در این دوره ها به جای واژه های دانشجو، نیمسال  و واحد از عناوین دانشپذیر، دوره و ساعات استفاده شود.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم با اشاره به دوره آموزش عالی برگزارشده در دانشگاه تربیت معلم تهران گفت: براساس ضوابط قانونی که اشاره شد برای دوره ها صرفا گواهی پایان دوره آموزش عالی آزاد DBA و MBA با قید تعداد ساعات گذرانده شده، زمان دوره و نیز درجه یا نمره دانشپذیران در دوره مذکور صادر شده و هیچگونه مدرک رسمی یا معادل یا همتراز و عناوین مشابه مانند دکتری یا فوق لیسانس صادر نمی شود.

نادری تاکید کرد: تخلف از این مقررات برعهده مسئولین واحدهای مربوطه بوده و مدارک صادره غیر از موارد اعلام شده مورد تایید وزارت نبوده و مطابق مقررات با آنها برخورد می شود.

کد مطلب 1491920

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