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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

نماینده کرج تذکر داد؛ زندانیان استان تهران از زندانهای کرج منتقل شوند

نماینده کرج تذکر داد؛ زندانیان استان تهران از زندانهای کرج منتقل شوند

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به درخواستهای مکرر در خصوص دستور تعطیلی و انتقال زندانها از کرج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن تذکر عزیز اکبریان به محمود احمدی نژاد آمده است: متاسفانه چهار زندان بزرگ کشور در شهر کرج قرار دارد و وجود این زندانها با انواع مختلف مجرمان بازداشتی مشکلات و نابسامانی های بسیار زیادی را در مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و روانی به وجود آورده است که در شان و منزلت مردم این شهر شهید پرور نیست.

در ادامه این نامه استناد شده است به پیشرو بودن شهرستان کرج در امور مذهبی و تعداد زیاد شهیدان آن و آمده است: چون مردم شهرستان کرج چهارهزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و همیشه برنامه های بسیج، برنامه های فرهنگی و معنوی مساجد و هیئتهای مذهبی در شهر کرج برگزار و دنبال می شود، این تعدا زندان در شان مردم این خطه نیست.

در پایان متن تذکر اکبریان به رئیس جمهور‌ آورده شده است: لذا خواهشمندیم دستور فرمایید به منظور پیگیری مکرر سابق در انتقال این زندانها از شهر کرج ( خصوصا زندانیان استان تهران ) تسریع شود.
 

کد مطلب 1491921

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