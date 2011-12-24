نماینده کرج تذکر داد؛ زندانیان استان تهران از زندانهای کرج منتقل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن تذکر عزیز اکبریان به محمود احمدی نژاد آمده است: متاسفانه چهار زندان بزرگ کشور در شهر کرج قرار دارد و وجود این زندانها با انواع مختلف مجرمان بازداشتی مشکلات و نابسامانی های بسیار زیادی را در مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و روانی به وجود آورده است که در شان و منزلت مردم این شهر شهید پرور نیست.

در ادامه این نامه استناد شده است به پیشرو بودن شهرستان کرج در امور مذهبی و تعداد زیاد شهیدان آن و آمده است: چون مردم شهرستان کرج چهارهزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و همیشه برنامه های بسیج، برنامه های فرهنگی و معنوی مساجد و هیئتهای مذهبی در شهر کرج برگزار و دنبال می شود، این تعدا زندان در شان مردم این خطه نیست.



در پایان متن تذکر اکبریان به رئیس جمهور‌ آورده شده است: لذا خواهشمندیم دستور فرمایید به منظور پیگیری مکرر سابق در انتقال این زندانها از شهر کرج ( خصوصا زندانیان استان تهران ) تسریع شود.

